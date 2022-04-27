Hande Erçel… KAAN YILDIRIM İLE AŞKINI DOĞRULADI!

Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel, kısa bir süre sonra Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İddiaların ardından Erçel, Etiler'de görüntülendi.

BİRLİKTELİĞİNİ DOĞRULADI

Artık Yıldırım ile birlikteliğini saklamaktan çekinmeyen ünlü oyuncu, "Ben çok iyiyim. Her şey yolunda." diyerek, ilişkisini doğruladı. Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile gerçekleştirdiği Londra turu için ise, "Bu aralar biraz tatil yaptım. Çok keyifliydi." demekle yetindi. Daha sonra otomobiline yönelen Erçel, hızla oradan ayrıldı.

"ŞİMDİ KONUŞMAYALIM" DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta gazetecilerin, "Kaan Bey ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna kaçamak cevaplar vermişti. Hande Erçel, "Bu konuyu şimdi konuşmayalım lütfen. Daha güzel bir zamanda sohbet ederiz." demekle yetinmişti.

BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

2019'da 'Halka' adlı dizide rol arkadaşı olan Kaan Yıldırım ve Hande Erçel, daha önce Emirgan'daki bir mekanda eğlenmişti. Gece boyu samimi oldukları görülen çift, çıkışta Yıldırım'ın otomobiline yönelmişti.

GAZETECİLERDEN KAÇAMADILAR

Aynı otomobile binen ikili, basın mensuplarına görüntü vermemek için hızlıca Erçel'in Beykoz'daki evine doğru yol almıştı. Anadolu Yakası'na geçerken çevirmeye yakalanan çift, kameraları görünce şaşkınlıklarını gizleyememişti. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ikili, daha sonra Hande Erçel'in evine gitmişti. Erçel, muhabirleri görünce yüzünü çevirmiş ve çift, soruları yanıtsız bırakmıştı.

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