Gun's N' Roses, İstanbul konserinde Mattia Ahmet Minguzzi'ye şarkı hediye etti
İstanbul'da konser veren dünyaca ünlü rock grubu Guns N' Roses, çaldıkları "Knockin' on Heaven's Door" (Cennetin kapısını çalmak) isimli şarkıyı Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'ye hediye etti.
Dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Guns N' Roses, bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda unutulmaz bir konser verdi.
MATTİA AHMET MİNGUZZİ'YE ŞARKI HEDİYE ETTİLER
Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin kendilerine hayran olduğunu ve konsere katılmak istediğini öğrenen grup üyeleri, en ünlü parçalarından "Knockin' on Heaven's Door"u (Cennetin kapısını çalmak) seslendirerek Minguzzi'ye hediye etti.
FOTOĞRAFI DEV EKRANLARA YANSITILDI
Ayrıca şarkının çalındığı sırada stadyumda kurulan dev ekranlara da Minguzzi'nin fotoğrafı yansıtıldı.
UZUN SÜRE ALKIŞLANDI
Stadyumu dolduran binlerce müziksever, parça bittiğinde uzun süre ABD'li grubu alkışladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin