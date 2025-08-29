Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

"Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği "Meltem" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenmiş, bir yıl sonra kızı Su'yu kucağına almıştı. 17 yıllık evliliğini sürdüren Altuğ, 50 yaşına gelmesine rağmen fit görüntüsüyle sık sık gündeme geliyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA YOGA PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Sağlıklı yaşam ve spora verdiği önemle bilinen oyuncu, tatilde de sporunu aksatmadığını göstermişti. Yoga hocasıyla birlikte yaptığı akrobatik yoga hareketlerini bahçesinde sergileyen Altuğ'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni almıştı. Ancak bu görüntüler, bazı takipçileri tarafından eleştirilmişti.

"Bayan yogacılar yok muydu?" ve "Ne gereği var başka bir erkekle bu kadar temas?" gibi yorumlara maruz kalan Altuğ, sessiz kalmamış ve "Neden? Siz her dokunduğunuz karşı cinse karşı halleniyor musunuz?" sözleriyle dikkat çeken bir yanıt vermişti.

TATİLDE BİKİNİLİ MUTLULUK POZU

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Pınar Altuğ, bu tartışmalı günlerin ardından şimdi ise eşiyle tatilde çekilen mutluluk pozunu paylaştı. Bikinisiyle kumsalda objektif karşısına geçen 50 yaşındaki oyuncu, yıllardır sürdürdüğü spor alışkanlığı sayesinde fit fiziğiyle göz doldurdu. Hayranlarından kısa sürede binlerce beğeni alan karelere "Yıllara meydan okuyorsun" yorumları yapıldı.