Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu
Haber Videosu

Geçtiğimiz haftalarda yoga hocasıyla yaptığı akrobatik hareketlerle gündem olan ve aldığı yorumlara verdiği yanıtla dikkat çeken Pınar Altuğ, bu kez tatil pozuyla adından söz ettirdi. Eşi Yağmur Atacan ile mutlu anlarını paylaşan oyuncu, bikinisiyle kumsalda verdiği pozlarda fit görünümü ve enerjisiyle hayranlarından büyük beğeni topladı.

"Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği "Meltem" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenmiş, bir yıl sonra kızı Su'yu kucağına almıştı. 17 yıllık evliliğini sürdüren Altuğ, 50 yaşına gelmesine rağmen fit görüntüsüyle sık sık gündeme geliyor.

Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA YOGA PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Sağlıklı yaşam ve spora verdiği önemle bilinen oyuncu, tatilde de sporunu aksatmadığını göstermişti. Yoga hocasıyla birlikte yaptığı akrobatik yoga hareketlerini bahçesinde sergileyen Altuğ'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni almıştı. Ancak bu görüntüler, bazı takipçileri tarafından eleştirilmişti.

Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

"Bayan yogacılar yok muydu?" ve "Ne gereği var başka bir erkekle bu kadar temas?" gibi yorumlara maruz kalan Altuğ, sessiz kalmamış ve "Neden? Siz her dokunduğunuz karşı cinse karşı halleniyor musunuz?" sözleriyle dikkat çeken bir yanıt vermişti.

Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

TATİLDE BİKİNİLİ MUTLULUK POZU

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Pınar Altuğ, bu tartışmalı günlerin ardından şimdi ise eşiyle tatilde çekilen mutluluk pozunu paylaştı. Bikinisiyle kumsalda objektif karşısına geçen 50 yaşındaki oyuncu, yıllardır sürdürdüğü spor alışkanlığı sayesinde fit fiziğiyle göz doldurdu. Hayranlarından kısa sürede binlerce beğeni alan karelere "Yıllara meydan okuyorsun" yorumları yapıldı.

Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler! Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış

Katliam gibi kazada yeni görüntü! Şoför saniyeler önce bakın ne yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'nun bardağı taşıran sözleri

Mourinho'nun bardağı taşıran sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.