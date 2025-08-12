Fenerbahçe'nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye'de

Fenerbahçe'nin efsane golcülerinden Pierre van Hooijdonk, uzun bir aradan sonra Türkiye'ye geldi. Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan Hollandalı eski futbolcu, bir ATM'den para çekerken görüntülendi.

Sade giyimi, doğal tavırları ve yanında hiçbir koruma bulunmamasıyla dikkat çeken Hooijdonk, görenleri hem şaşırttı hem de sevindirdi. 2003–2005 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan yıldız isim, attığı kritik gollerle taraftarların hafızasında yer etmişti.

Futbolculuk döneminde Türkiye'de büyük ilgi gören ve çoğu zaman korumalar eşliğinde dolaşan Hooijdonk'un, bu kez tek başına ve son derece sade bir şekilde görüntülenmesi "yıllar çok şeyi değiştirmiş" yorumlarına neden oldu.