Eşini Kaybeden Ece Erken'den Flaş Karar

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken, aldığı miras kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

"REDDİ MİRAS YAPIYORUM"

Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.

Bu gelişme sonrası Erken'den bir hamle daha geldi. Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını kaldırdı.

SOYADINI SİLDİ

Ünlü isim, bu durumu fark eden bir takipçisinin "Eşinizin soyadını neden sildiniz?" sorusuna "Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için... Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum" yanıtını verdi.

Ece Erken, önceki akşam sosyal medya hesabından bir kez daha takipçileriyle soru-cevap yaptı.

"GÖRÜŞMELER VAR, AZ KALDI"

Erken, bir takipçisinin, "Ekranlara dönmeni dört gözle bekliyorum. Ne zaman göreceğiz seni ekranlarda?" sorusuna yanıt verdi. Bir çocuk annesi olan ünlü isim, "Görüşmeler var. Bu kez magazin programı değil. Az kaldı" diyerek sevenlerine müjdeli haberi verdi.

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken nereli ve kaç yaşında; 11 Mayıs 1978'de Çorlu'da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv'de televizyonculuğa adım attı.

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri" adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

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