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Ebru Şancı'nın paylaşımına yorum yağdı! 28 çileğin fiyatı dudak uçuklattı

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Sık sık yurt dışına seyahat eden eski manken Ebru Şancı, bu kez İngiltere'deki yüksek fiyatlara dikkat çekti. Londra'da bir markette 28 adet çileğin fiyatını paylaştı. Eski mankenin paylaşımına yorum yağdı.

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve üç çocuk annesi olan eski manken Ebru Şancı, mankenliği bıraktıktan sonra gelinlik sektörüne yöneldi. Dubai, Kuveyt, Lübnan, İngiltere ve Amsterdam'da mağazaları bulunan Şancı, tasarımlarıyla Arap dünyasında adından sıkça söz ettiriyor.

28 ÇİLEK 8 BİN 250 LİRA

Bir süredir Londra'da bulunan Şancı, İngiltere'deki yüksek fiyatlara şaşkınlığını sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Daha önce üzüm ve kavunun fahiş fiyatlarını duyuran Şancı, bu kez de 28 adet çileğin 180 sterline, yani 8 bin 250 TL'ye satıldığını paylaştı. Şancı'nın bu paylaşımı, takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.

Şancı daha önce de "Meşhur Japon üzümü 75 sterlin, yani 3 bin 450 TL" diyerek paylaşım yaparak gündeme gelmişti. Sonra ise kavunu paylaşarak 150 sterlin olduğunu yazmıştı.

Ebru Şancı paylaşımına yorum yağdı! 28 çileğin fiyatı dudak uçuklattı

Ebru Şancı'nın paylaşımına yorum yağdı! 28 çileğin fiyatı dudak uçuklattı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

zavallı senin paranin degersizligi bu düşün bir pound bir TL olsaydı o çilek 180 TL olacaktı ve bu sezonda ucuz bile sayılabilirdi

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