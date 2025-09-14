Haberler

Düğünlerdeki İlginç Takı Geleneği: 200 TL'lik Banknotlarla Yelek
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan bir düğünde, damada 200 TL'lik banknotlarla hazırlanmış bir yelek giydirildi. Düğünde renkli görüntüler ortaya çıktı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yapılan bir düğünde, damada 200 TL'lik banknotlarla hazırlanmış yelek giydirildi. Düğün, renkli görüntülere sahne oldu.

Kızıltepe ilçesinde yapılan bir düğünün takı töreninde damada valiz içerisinde getirilen 200 TL'lik banknotlardan oluşan yelek giydirildi. Atkı şeklinde hazırlanan diğer 200 TL'lik banknotlar da hem damada hem de geline takıldı. Gelin ve damadın üzeri banknotlarla kaplanırken o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
