Denizli'de 1 Saatte En Çok Kanat Yeme Yarışmasında Rekor Kırıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de bir işletmenin düzenlediği yemek yarışmasında, 1 saate 100 adet kanat tüketerek rekor kıran katılımcı, 15 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kanatçı Mahmut adlı işletmenin düzenlediği "1 Saatte En Çok Kanat Yeme" yarışması, yeni bir rekora sahne oldu. Yarışmaya Denizli'den katılan Hüseyin Tırçiçek, 1 saatte 100 adet kanadı tüketerek rekor kırdı ve 15 bin liralık para ödülünün sahibi oldu.

Rekortmen yarışmacıyı tebrik eden işletme sahibi Mahmut Çetin, "Hüseyin Bey bir saatte ilk rekorun sahibi oldu. Cesaretine güvenenleri yarışmamıza bekliyoruz. Yarışmayla ilgili olarak sayfamızdan duyurular yapmaya devam ediyoruz. Yarışmaya katılmadan önce rezervasyon yaptırmayı unutmayın" dedi. - DENİZLİ