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Deneyimli gazeteci Ebru Baki, tv100 ailesine katıldı

Deneyimli gazeteci Ebru Baki, tv100 ailesine katıldı
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Yaptığı yatırımlar ve transferlerle 5 yıl içinde sektörün önemli oyuncularından biri olan tv100, son olarak ekranların sevilen gazetecisi Ebru Baki'yi bünyesine dahil etti.

Başarılı haberci Ebru Baki, Para Manşet programıyla 3 Aralık Salı günü 09.30'da tv100 ekranında olacak.

"Ebru Baki ile Para Manşet"te hafa içi her sabah ekonomi, finans ve siyaset gündemi değerlendirilecek, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ekrana taşınacak.

EBRU BAKİ KİMDİR?

Üniversite döneminde Hürriyet Gazetesi'nde ekonomi servisinde staj yapan Ebru Baki, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden sonra Marmara Üniversitesi İDBF Uluslararası İktisat Bölümü'ne devam etti. Hürriyet Gazetesi'nde stajyerlikten muhabirliğe uzanan 7 yıllık bir dönem geçirdi. Bilişim, iş dünyası ve tüketici haberleri ile ilgili çeşitli ödüller kazandı.

Hürriyet'in ardından CNN TÜRK'te ekonomi haberlerini sunmaya başladı. CNN TÜRK'te Parametre ve Ebru ile Pazarlık programlarını sundu. Habertürk TV'de ekrana gelen Para Gündem programıyla izleyicilerin karşısına çıkan Baki, ardından Sözcü TV'ye transfer oldu. Şimdi ise kariyerine tv100'de devam edecek olan Ebru Baki, Para Manşet programıyla hafta içi her gün izleyicisiyle buluşmayı sürdürecek.

Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
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