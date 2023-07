Britney Spears'ın hayatını anlattığı kitap yayımlanacak

ABD'li şarkıcı Britney Spears'ın hayatının kaleme alındığı 'The Woman In Me' adlı kitap, 24 Ekim'de yayımlanacak. Kitap, Spears'ın şöhret yolculuğunu ve içten bir şekilde kendi hikayesini anlatmasını konu alıyor.

ABD'li şarkıcı 41 yaşındaki Britney Spears'ın inişli çıkışlı hayatının kaleme alındığı "The Woman In Me" (İçimdeki Kadın) adlı kitabın ülkesinde 24 Ekim'de yayımlanacağı bildirildi.

288 sayfalık kitabın ciltli olduğu, çevrimiçi ve sesli versiyonlarının bulunduğu belirtildi. Kitabın daha çıkmadan ön satışlarda online alışveriş sitesi Amazon'un en çok satanlar listesine girdiği ifade edildi.

Her şeyi anlattı

Diğer şöhretlerde olduğu gibi bu kitap için de bir "hayalet yazar" kullanıldı. Spears'ın hayatını bir yazara anlattığı, yazarın da anlatılanları ve araştırdıklarını yazdığı vurgulandı.

Şarkıcının kitabın sesli versiyonunu kendisinin kaydetip kaydetmemesi konusunda kararsız kaldığı ama 288 sayfa seslendirmeyi göze alamadığı için bir seslendirme sanatçısı aradığı açıklandı.

Erken şöhretin ağır bedeli

Britney Spears 1999'da 18 yaşındayken ilk albümü "Baby One More Time" ile şöhrete ulaştı. Tüm dünyada 32 milyon adet satan albüm, haftalarca liste başı oldu.

Ödüller, albümler birbirini izlerken Spears ilk eşi Jason Alexander ile sadece 54 saat evli kaldı. İki oğlunun babası olan dansçı Kevin Federline ile 2004'te evlenip 2007'de boşandı.

Ruhsal sorunları olduğu gerekçesiyle 13 yıl hayatı ve mal varlığı babası tarafından yönetilen, psikiyatri kliniğine gönderilen şarkıcı, 2021'de açtığı davayla vasilikten kurtuldu.

Geçen yıl fitness eğitmeni Sam Asghari ile evlenen Spears'ın halen ruhsal sorunları olduğuna dair iddialar bulunuyor.

'Dokunaklı bir hikaye'

Şu sıralarda eşi Sam Asghari ile Meksika'da tatil yapan, denize girip ata binen Britney Spears, kitabının heyecanını yaşıyor. Şarkıcının kitabının tanıtımında şu satırlar yer alıyor:

"The Women In Me (İçimdeki Kadın) özgürlük, şöhret, annelik, hayatta kalma ve umut hakkında hem cesur hem de şaşırtıcı derecede dokunaklı bir hikaye.

Kitap, Britney Spears'ın inanılmaz yolculuğunu, pop müziğin en büyük icracılarından birinin özündeki gücü ilk kez ortaya koyuyor.

İçtenlikle yazılan bu kitap, bir kadının hikayesini kendi terimleriyle anlatmasının önemini gösteriyor."