Bitlislilerin ünlü gelini büryan yedi, Van Gölü'nde yüzdü

Ünlü oyuncu Wilma Elles, yaklaşık bir yıl önce dünyevine girdiği Bitlisli avukat eşi Mehmet Şah Çelik'in memleketini ziyaret ederek, büryan kebabı yiyip Van Gölü'nde yüzdü.

Ayağının tozuyla geldiği Bitlis'te ilk olarak Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesine giden ünlü oyuncu, burada ikamet eden kaynanasını ziyaret edip elini öptü. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımlar yapan Wilma Elles, " Bitlis'te Beş Minare" türküsünü ekleyip yaptığı paylaşımda, " Bitlis'e geldik, kaynanamın evi" diye not düştü. Beldede bol bol fotoğraf ve videolar paylaşan ünlü oyuncu, eşinin ailesiyle bol bol vakit geçirdi. Bitlis ziyareti çerçevesinde daha sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte Bitlis'in meşhur yöresel lezzeti olan büryan kebabından tadan ünlü oyuncu kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezmeyi de ihmal etmedi. Avukat eşi Mehmet Şah Çelik ve iki çocuğunun eşlik ettiği ünlü oyuncu, Bitlis'in önemli tarihi mekanlarına sahip Ahlat ilçesine gelip burada da tarihi Selçuklu Mezarlığı ve Abdurrahman Gazi Türbesini ziyaret etti. Ailesiyle birlikte Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde yüzmenin de keyfini yaşayan güzel oyuncu, kente hayran kaldı.

Üçüncü çocuğuna hamile olan ve geçtiğimiz günlerde bunun müjdesini paylaşan ünlü oyuncu, ziyaret ettiği yerlerde vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hayranlarının fotoğraf çekme isteğini geri çevirmeyen ünlü oyuncu bol bol fotoğraf çektirdi.

"Evlilik cüzdanımda Bitlis yazıyor, ben de artık bir Bitlisliyim"

Ahlat Selçuklu Mezarlığı ziyaretinde açıklamada bulunan Wilma Elles, ailesiyle birlikte bir süre daha kentte kalıp hem eşinin ailesiyle bol bol vakit geçireceğini hem de bölgedeki tarihi ve doğal güzellikleri gezmeye devam edeceğini belirtti. İlk defa geldiği Bitlis'i çok beğendiğini söyleyen Elles, "22 Kasım 2022'de eşim Mehmet Şah Çelik ile evlendiğim için çok mutluyum. Çünkü hem Bitlis'i hem de eşimin ailesini çok sevdim. Bu aileden olmak, Bitlis'te olmak, eşimin ailesinin ve Bitlis'in bir parçası olmak benim için gurur verici bir duygu. Bitlis zaten çok tarihi bir yer. Şu anda da bu tarihin bir parçası olan Selçuklu Mezarlığındayız. Buradaki tarihi ve tarihe olan saygı bambaşka, burada binlerce yıllık mezarlar var ve bunlar halen ayakta. Ben buradaki saygıyı insanlarda da gördüm. Buradaki insanlar birbirlerine sahip çıkıyor. Ben de bunun için son derece mutluyum. Benim de evlilik cüzdanımda Bitlis yazıyor, ben de artık bir Bitlisliyim" diye konuştu.

"Van Gölü harika bir göl, hayran kaldım"

Ziyaret vesilesiyle geldiği Ahlat'ta Van Gölü'nde yüzme fırsatı da bulduğunu belirten Elles, "Van Gölü çok harika. Tek balık türü bulunuyor. Sodalı ve tertemiz bir su, oldukça ferahlatıyor. O kadar büyük bir göl ki şaşırıyorum. Çok daha fazla bilinmesi lazım diye düşünüyorum. Çok etkileyici bir göl" dedi.

"Büryan yedik, tarihi yerleri gezdik"

Bitlis ziyaretlerinin asıl amacının eşinin ailesini ziyaret etmek olduğunu kaydeden Elles, "Bu sebeple burada olduğumuz sürenin büyük bölümünü ailemizle vakit geçireceğiz. Uzun bir zamandır planlıyorduk. Şimdi aile ziyareti yapmak nasip oldu. Bunun yanında burada çok fazla gezilecek yerler var. Yavaş yavaş göreceğiz. Bitlis'te büryan yedik ve çok güzel. Türkiye tarihi eserler bakımından çok iyi. İl merkezi tarihi dokusu korunarak restore ediliyor. Bu da çok önemli. Bu anlamda bu bölge de her geçen gün daha önemli bir hale geliyor. Bu sebeple de buraların çok daha fazla bilinmesi ve tanınması gerekiyor. Herkese de buraları gelip görmeyi ve gezmeyi tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hamilelik sorunsuz gidiyor, haftaya cinsiyetini öğreneceğiz"

Üçüncü çocuğuna hamile olan ünlü oyuncu, hamileliğin 8'inci ayında olduklarını ve önümüzdeki hafta bebeğin cinsiyetini öğreneceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şu anda hamileliğimin 8'inci ayındayım. Bir hafta sonra da inşallah cinsiyetini öğreneceğiz. Çok mutluyuz. Şu anda her şey çok iyi gidiyor, her şey yolunda. Sadece sıcak havalar beni biraz rahatsız ediyor. Bebeğimizin doğumu için şimdiden bazı hastaneler davet etti. Ama doğumun Bitlis'te mi yoksa İstanbul'da mı olacağına bakacağız. Daha zamanımız var, bakalım artık sürpriz olacak diyelim. İsim konusunda da hem kız hem de erkek bebek isimlerine bakıyoruz. İki gün kadar daha burada olacağız. Ailemizle vakit geçireceğiz. Eşimin köyü de çok güzel. İnsanları çok iyi. Manevi değerlere çok değer veren insanlar. Hepsini çok seviyorum. İyi ki varlar."

"Wilma tarihe çok önem ve değer veriyor"

Wilma Elles'in Bitlisli eşi Avukat Mehmet Şah Çelik ise Bitlis'in kültürel ve tarihi bakımdan çok önemli bir şehir olduğuna vurgu yaptı. Eşinin tarihe çok önem ve değer verdiğini ifade eden Çelik, "Bitlis kültürel ve tarihi bakımdan çok önemli bir şehir. Sürekli anlatmak ve tanıtmak gerekiyor. Bu vesileyle eşim Wilma'ya buraları tanıtmak istedim. Türklerin ilk yerleşim yeri olan Ahlat'tayız. Selçuklu Meydan Mezarlığındayız. Bizim için çok gurur verici bir şey. Tabi Wilma tarihe çok önem ve değer veriyor. En son çok güzel bir tarihi film projesinde yer aldı. Kızılelma - Bir Fetih Öyküsü, TRT dijital dizi projesi Tabii.com'da. Fatih Sultan Mehmet'in hayat hikayesini anlatan bir fetih öyküsünde oynadı. O zamandan bu yana hep buraları görmek istiyordu. Bizler de gelmek için uygun zamanı kolluyorduk. Yazın daha uygun olacağını düşünerek geldik. Memleketimiz gerçekten muazzam bir yer. Buraların sürekli gezilmesi, görülmesi ve tanıtılması gerekiyor. Bu anlamda memleketimize gelerek bu değerleri tanıttığı için çok teşekkür ediyorum. Bitlisli olarak her zaman memleketimle gurur duydum. Eşimle de gurur duyuyorum. Kısmet olursa iki gün kadar daha burada olacağız. Bu arada evlilik ve hamilelik süreci de çok güzel gidiyor. Haftaya bebeğimizin cinsiyetini öğrenmiş olacağız. İsim konusunda da her iki kültürü yansıtacak bir isim düşünüyoruz. Bunun üzerinde de sık sık konuşuyoruz. Her şeyin hayırlısının olmasını diliyorum" diye konuştu. - BİTLİS