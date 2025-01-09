Athena Gökhan'dan Vedat Milor'a tepki: Hayretler içerisindeyim

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un, geçtiğimiz günlerde Candaş Tolga Işık'ın programında yaptığı futbol yorumları büyük yankı uyandırmıştı.

Milor'un, "Adını söyleyemeyeceğim, takım inanılmaz derecede kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum." sözleri çok konuşulmuştu.

ATHENA GÖKHAN'DAN TEPKİ GELDİ

Bu açıklamalara ilk yanıt ünlü müzisyen Gökhan Özoğuz'dan geldi. Athena Gökhan, sosyal medya hesabından Milor'a sert bir dille eleştiride bulundu. Athena Gökhan açıklamasında, "Sevgili Vedat Milor, hayretler içerisindeyim. Gerçekten son açıklamanızın hangi gerçekliğe dayandığını hangi maç üzerinden konuşabiliriz acaba? Hepimiz takımlarımızın başarılı olmasını isteriz fakat fanatizm, yapılan yanlışları doğru okumanızın önüne geçtiği aşikar. Bu ters algı sistemi artık çalışmıyor, hepimiz aynı ligi seyrediyoruz. Lütfen daha tarafsız bir gözle eleştiri yapmanız temennisiyle" ifadelerini kullandı.

Athena Gökhan'ın bu sözleri, sarı-lacivertli taraftarlardan destek görürken, Galatasaraylı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un, Candaş Tolga Işık'ın programında, "Adını söyleyemeyeceğim, takım inanılmaz derecede kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum" sözleri büyük tartışma yaratmıştı.