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Athena Gökhan'dan Vedat Milor'a tepki: Hayretler içerisindeyim

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Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti Athena Gökhan ve Vedat Milor arasında da yaşandı. Vedat Milor'un canlı yayında Galatasaray'ın doğranmaya çalışıldığını iddia etmesi üzerine Athena Gökhan, sosyal medya hesabından Milor'a 'fanatizm' tepkisi gösterdi.

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un, geçtiğimiz günlerde Candaş Tolga Işık'ın programında yaptığı futbol yorumları büyük yankı uyandırmıştı.

Milor'un, "Adını söyleyemeyeceğim, takım inanılmaz derecede kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum." sözleri çok konuşulmuştu.

ATHENA GÖKHAN'DAN TEPKİ GELDİ

Bu açıklamalara ilk yanıt ünlü müzisyen Gökhan Özoğuz'dan geldi. Athena Gökhan, sosyal medya hesabından Milor'a sert bir dille eleştiride bulundu. Athena Gökhan açıklamasında, "Sevgili Vedat Milor, hayretler içerisindeyim. Gerçekten son açıklamanızın hangi gerçekliğe dayandığını hangi maç üzerinden konuşabiliriz acaba? Hepimiz takımlarımızın başarılı olmasını isteriz fakat fanatizm, yapılan yanlışları doğru okumanızın önüne geçtiği aşikar. Bu ters algı sistemi artık çalışmıyor, hepimiz aynı ligi seyrediyoruz. Lütfen daha tarafsız bir gözle eleştiri yapmanız temennisiyle" ifadelerini kullandı.

Athena Gökhan'dan Vedat Milor'a tepki: Hayretler içerisindeyim

Athena Gökhan'ın bu sözleri, sarı-lacivertli taraftarlardan destek görürken, Galatasaraylı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un, Candaş Tolga Işık'ın programında, "Adını söyleyemeyeceğim, takım inanılmaz derecede kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum" sözleri büyük tartışma yaratmıştı.

Athena Gökhan'dan Vedat Milor'a tepki: Hayretler içerisindeyim
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

acurun masası sen bak dlgana

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

acun eskidi şimdi bunda sıra, bunu da eskitince sırdaki şanşlı cem yılmaz olabilir mi

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