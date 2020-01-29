Maduro, Venezuela'daki firariyi yetkisiz Guaido'dan isteyen Kolombiya'yla dalga geçti Açıklaması

29.01.2020 23:04 | Son Güncelleme: 29.01.2020 23:04

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakaladıkları Kolombiyalı kaçak eski Kongre üyesi Aida Merlano'nun iadesini, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'dan isteyen Kolombiya ile dalga geçerek, Devlet Başkanı Ivan Duque'ye "kalın kafalı" dedi.

Kolombiya'da seçmen satın almaktan mahkum edilen ve 1 Ekim 2019'da diş muayenesinden motosikletle firar eden Merlano'nun, Venezuela'da yakalanması ve Kolombiya'nın iade için Venezuela devletinin hiçbir organının muhatap almadığı Guaido'yu muhatap alacağını açıklaması, sürekli sorun yaşayan iki ülkeyi yeniden karşı karşıya getirdi.

Başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te konuya ilişkin açıklamada bulunan Maduro, Kolombiyalı mevkidaşı Duque'nin, Merlano ve diğer mevzularda Guaido'yu meşru muhatap gören politikalarını alay ve hakaret ederek hedef aldı.

"Merlano'yu Guaido'dan istemek çılgınlık"

Kolombiyalı mevkidaşı için birçok hakaretin yanında "Asbaşkan" ifadesini kullanan Maduro, şunları söyledi:

"Bugün çok güldüm, şu anda da kendimi zor tutuyorum. Kolombiya Devlet Asbaşkanı Duque, Venezuela'nın meşru otoritelerinin yakaladığı Merlano'nun iadesini Guaido'dan isteyecekmiş. Tam bir çılgınlık. Burada hükümet, polis ve anayasa mahkemesi, yani çalışan bir devlet var. Kolombiyalılar kızmasın, kıskanmasın ve beni affetsin ama Venezuela'daki devlet erkleri Kolombiya'dakilerden daha şeffaf ve daha etkin çalışıyor."

Duque'ye ağır hakaretler

Guaido'nun 22 Şubat 2019'da paramiliter grup Los Rastrojos'un yardımıyla Kolombiya'ya geçmesine işaret eden Maduro, Venezuela'da yetkisi olmayan Guaido'nun paramiliterlerden emir aldığını öne sürdü.

Maduro, Merlano meselesi üzerinden Duque'ye yönelik hakaretlerini sürdürerek, "Haydi Duque, Venezuela'da yakaladığımız paramiliterlerin emrindeki Guaido'ya mektubunu yolla, haydi bir embesillik daha yap. Bu tam bir çılgınlık. Bay Duque ben sizinle daha fazla uğraşamam, çünkü siz tam bir kalın kafalısınız. Duque'den daha kalın kafalısı yoktur." ifadelerini kullandı.

"Elimizdeki firarileri kime vereceğimizi bilmiyoruz"

Ülkesi ve Kolombiya arasında kopan ilişkilerin sorumluluğunu da Duque'ye yükleyen Maduro, bu durumun iki ülke arasındaki 200 yıllık ortak tarihte asla yaşanmadığına dikkati çekti.

Venezuelalı güvenlik güçlerinin Kolombiya'dan firar eden ve Interpol tarafından kırmızı, sarı ve mavi bültenlerle aranan 30'dan fazla şüpheliyi yakaladıklarını kaydeden Maduro, "Fakat bunları Duque'nin inatçılığından, ideolojik aşırıcılığından ve uluslararası ilişkilerdeki politik fantezilerinden ötürü kime teslim edeceğimizi bilmiyoruz." dedi.

İki ülkenin ne olursa olsun iletişim kurması gerektiğini anlatan Maduro, sınırda ciddi güvenlik sorunları yaşandığını dile getirerek, Duque'nin sınırı kaderine terk ettiğini öne sürdü.

Merlano meselesi

Venezuela'da ülkeye kaçak girmek ve sahte kimlik taşımak gibi suçlarla gözaltına alınan Merlano, Kolombiya'da seçmen satın alma ve suç işlemek için örgüt kurmaktan Eylül 2019'da 15 yıl hapse mahkum edilmişti. Merlano, birkaç ay önce başkent Bogota'da götürüldüğü bir kliniğin tuvaletinden sarkıtılan iple sokağa inmiş, burada kendisini bekleyen bir motosikletle kaçırılmıştı.

Uzun bir süre izini kaybettiren Merlano, hafta sonu güvenlik güçlerince Venezuela'da yakalanmıştı.

Kaynak: AA