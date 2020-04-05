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Ekonomi

MADSİAD Başkanı Efendioğlu: "Gelin bu yılı para kazanma yılı değil ekmek paylaşma yılı ilan edelim"

Doğal taş sektörünün en önemli firmalarından Efendioğlu Mermer'in Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, iş dünyasına birlik olma çağrısında bulundu.

05.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:51
MADSİAD Başkanı Efendioğlu:

Doğal taş sektörünün en önemli firmalarından Efendioğlu Mermer'in Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, iş dünyasına birlik olma çağrısında bulundu. Gerekirse arabasını, yazlığını satıp yine de işçi çıkarmayacağını söyleyen Efendioğlu, "Gelin bu yılı para kazanma yılı değil ekmek paylaşma yılı ilan edelim" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Sağlık boyutunda ciddi kayıplara neden olan salgın, ekonomik anlamda da olumsuz etkiye yol açtı. Fuarların iptal edildiği, ocakların açılamadığı, bazı fabrikaların kapandığı Türkiye'nin en aktif olduğu sektörlerden doğal taş sektörü de virüsten olumsuz etkilendi. Doğal taş firmalarının önde gelen isimlerinden Efendioğlu Mermer'in Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu, 2020 yılının para kazanma yılı değil ekmek paylaşma yılı ilan edilmesini istedi. Efendioğlu Mermer olarak 2021 yılında küresel bir kriz olacağını öngörerek son 2 yıldır hazırlık yaptıklarını söyleyen Efendioğlu, "Öngördüğümüz kriz korona virüs vakasıyla birlikte bizim beklediğimizden 1 yıl erken geldi. Son 2 yıldır aldığımız tedbirler sayesinde krizi çok az hasarla atlatacağımızı düşünüyorum. Böyle bir günde toplum ve bireylerin sağlığı her şeyin önündedir. Bu nedenle kendimiz için aile bireylerimiz için hem de çalışanlarımızın sağlığı için neler yapılabilir ona odaklanmış durumdayız. Çalışanlarımızla istişare içinde olup, onların da önerileriyle ortak akılla süreci yönetmeye çalışıyoruz" dedi.

Bu dönemde işverenler ve çalışanlar açısından gelir kaybı olacağının kesin olduğunu ancak Efendioğlu Mermer olarak bu süreçte yaşanacak gelir kaybını çalışanlara yansıtmayı düşünmediklerini aktaran Erol Efendioğlu, "Gerekirse cepten harcayacağız. Bugün işçi çıkarmak, çalışana ne halin varsa gör demek, çok yanlış olur. Çünkü bugünkü ortamda yeni bir iş bulmak hiç de kolay değil. Ben gerekirse arabamı satacağım. İşler daha da kötüye giderse gerekirse yazlığımı da satacağım. Ama bir şeyi asla yapmayacağım. Hiçbir çalışanımı işten çıkarmayacağım. Bu kara günde çalışanımızı sahiplenmeyeceğiz de ne zaman sahipleneceğiz" diye konuştu.

Sektördeki diğer şirketlerden durumu iyi olanların çalışanlarını sahipleneceğini umut ettiğini belirten Efendioğlu, "MADSİAD olarak şirketlere ne yapacağını söyleme hakkımız yok. Her şirket, gücü oranında bu krizi yönetmeye çalışacak. Ben buradan tüm sektöre şu çağrıda bulunmak istiyorum, 2020 yılı para kazanma yılı değil, ekmek paylaşma yılı ilan edilsin. Çalışanlarımızı bu kara günde sahiplenmezsek ne zaman sahipleneceğiz. Sadece mermer sektörü değil tüm sektörler bu yılı para kazanma değil, ekmek paylaşma yılı ilan etsin. Bunun önceliğini madenciler yapsın" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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