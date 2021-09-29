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Maden sahası ihalesi

AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Maden sahası ihalesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 4'üncü grup maden sahası ihale edilecek.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 4'üncü grup maden sahası ihale edilecek.

MAPEG'in ilahe ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Şırnak, Hakkari, Van, Siirt, Diyarbakır ve Elazığ illeri dahilinde bulunan 4'üncü grup kurşun, çinko ve bakır maden sahası ara veya uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edilecek.

Sahaya ilişkin bilgiler, 29 Eylül'den itibaren MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09.00-09.30'da MAPEG'e doğrudan yapılacak.

Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak olan ihaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri
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