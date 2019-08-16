Madalya avcısı Burcu Erdemir başarılarını sürdürüyor

16.08.2019 12:12

Aydınlı başarılı milli atlet Burcu Erdemir, spor kariyerine yeni başarılar eklemeye devam ediyor.

Erzurum'da düzenlenen 5'inci Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışına ülkemizi ve Aydın'ı temsil eden Milli Atlet Burcu Erdemir 200 metre branşında 2'ncilik madalyasının sahibi oldu. 03 – 04 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonasında Milli Atlet Burcu Erdemir 100 metre ve 200 metre kategorilerinde sezonun en iyi derecelerini elde ederek iki Türkiye Şampiyonluğu madalyası elde etti.

Avrupa'da başarı elde etti

Aydınlı başarılı sporcu Burcu Erdemir, son olarak 09 – 11 Ağustos 2019 tarihlerinde Norveç'in Sadnes kentinde düzenlenen Avrupa Takımlar Şampiyonasında Milli Takımda yer alarak 4x100 bayrak takımı yarışında Avrupa 6'ncılığı başarısı elde ettiler.

Aydın tarihinin en iyi kadın atleti

Son yıllarda katıldığı uluslararası ve ulusal şampiyonalarda birçok başarılı derece elde ederek Aydın'da parlayan sporcular arasında yer alan Burcu Erdemir bu başarılarına yenilerini ekleyerek spor hayatına devam etmektedir. Başarılı Atlet Burcu Erdemir Aydın Atletizm tarihinden en başarılı kadın atlet unvanının da sahibi oldu.

"Türk bayrağını göndere çektirmek"

Başarılı sporcunun antrenörü Burak Uygun en büyük hedeflerinin dünya ve olimpiyat şampiyonalarında Türk Bayrağı'nı göndere çektirerek İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu belirtti. Burak Uygun "Erzurum'da zorlu bir yarışma geçirdik. Birçok ülkeden katılan sporcuların yarıştığı uluslararası müsabakada ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Şampiyonluk madalyasını kıl payı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Ancak bu yarışmanın ardından Bursa'da gerçekleştirilen Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonasında iki kategoride elde ettiğimiz Türkiye Şampiyonlukları ve Norveç'te gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonasında Milli Takım ile birlikte elde edilen başarılar bizleri sevindirdi.

Burcu Erdemir Aydın'da yetişmiş Türkiye Atletizm camiası tarafından büyük beğeni kazanan başarılı bir sporcumuzdur. Aydın'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilen İl Spor Merkezleri kapsamında yeni şampiyonlar yetiştirerek Türk Sporuna katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Desteklerinden dolayı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA