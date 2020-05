Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası Fenerbahçe,Emre Belözoğlu'nun bugün basında yer alan liglerin oynatılmamasıyla ilgili Trabzonsporlu futbolcuları arayarak "Oynamayalım birlikte hareket edelim" dediği yönündeki haberleri yalanladı. Emre ise bu iddialara "iftiranın parçası" diyerek tepki gösterdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Bugün bir gazetede yer alan "Rakipler oyuncularımın kafasını karıştırdı" başlıklı haber içeriğinde yer alan diyalog, gerçeklikten koparılarak kamuoyuna servis edilmiştir.

İlgili haberde, Başkanımız Sayın Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu arasında geçen diyaloğa yer verilirken, Futbol A Takım Kaptanımız Emre Belözoğlu'nun rakibimizin oyuncularını arayarak "Oynamayalım birlikte hareket edelim." söyleminde bulunduğu şeklinde lanse edilmiştir."

"TELEFON GÖRÜŞMESİ ASLA YAŞAMAMIŞTIR"

"Öncelikle belirtmek isteriz ki Kaptanımız Emre Belözoğlu, herhangi bir takımdan herhangi bir futbolcuyla bu yönde bir telefon görüşmesi asla yaşamamıştır.

Gerçekle ilgisi olmayan haber içeriğindeki diyaloğun ilgili kısmına ilişkin, hem Başkanımız Ali Koç hem de Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu tarafından ilgili gazeteye açıklama yapılmasına rağmen bu saate kadar bu habere yönelik bir düzeltme yapılmamış olması, kulübümüz tarafından son derece rahatsızlıkla karşılanmıştır."

"BU GAYRETİ HAYRETLE KARŞILIYORUM"

"Kaptanımız Emre Belözoğlu da bu konu ile ilgili olarak Kulübümüzün web sitesine, haberin hazırlık sürecinde ilgili gazeteden hiçbir gazetecinin ne kendisini ne de kulübümüzün iletişim departmanını arayarak haberi doğrulatma ihtiyacı bile hissetmediğini belirterek; 'Söz konusu Emre Belözoğlu olduğunda her tür polemiğin içine çekilmeye çalışılmamı ve bu gayreti hayretle karşılıyorum. Başkanlarımız arasında yaşanmış bir diyaloğun çarpıtılarak benim rakibimizin oyuncularını aradığımı iddia etmek, büyük bir iftiranın parçası olmak demektir. Gazeteden beklentim, yaptıkları bu yanlış haberden bir an önce dönülmesi, gerçekleri okuyucularına aktarmalarıdır' açıklamasında bulunmuştur."