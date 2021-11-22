Maçın başında kıyamet koptu! Penaltısı verilmeyen Gaziantep FK, ortalığı ayağa kaldırdı - Haberler Spor
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Maçın başında kıyamet koptu! Penaltısı verilmeyen Gaziantep FK, ortalığı ayağa kaldırdı

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Maçın başında kıyamet koptu! Penaltısı verilmeyen Gaziantep FK, ortalığı ayağa kaldırdı

Trabzonspor-Gaziantep maçında 4. dakikada Dicko, ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa, VAR ile konuşup devam kararı verdi. Penaltısı verilmeyen Gaziantep, sosyal medyadan isyan etti.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yine çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 4. dakikasında Gaziantep'ten Dicko, ceza sahasına girerken Hugo ile mücadele ettiği sırada yerde kaldı.

Maçın başında kıyamet koptu! Penaltısı verilmeyen Gaziantep FK, ortalığı ayağa kaldırdı

ARSLANBOĞA 'DEVAM' DEDİ

Suat Arslanboğa VAR ile görüşüp 'devam' kararı verdi. Ardından Gaziantep oyuncuları şoke oldu. Gaziantep Fk, sosyal medyadan bu karara isyan etti.

Maçın başında kıyamet koptu! Penaltısı verilmeyen Gaziantep FK, ortalığı ayağa kaldırdı

"MÜDAHALE İLE YERDE KALDI"

Gaziantep FK yaptığı paylaşımda, pozisyonun fotoğraflarına dikkat çekti. Ve şu not düşüldü: Dicko kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bir süre VAR ile konuştuktan sonra devam kararı verdi!

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