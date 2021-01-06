Maçın ardından

Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, 7 haftalık galibiyet özlemlerine son verdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle basın toplantısına katılan İrfan Saraloğlu, "Kazanmak bizim için çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyuz. Daha farklı da olabilirdi. Bize güç verecek, moral verecek bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Mutlak galibiyet düşüncesiyle maça çıktıklarının altını çizen Saraloğlu, "İçinde bulunduğumuz durum bize çok yakışan bir durum değildi. Son maçlarda zaman zaman oynadığımız oyun bizi mutlu etmedi. Skorlar zaten mutlu etmemişti. Bu maça mutlaka kazanma isteğiyle başladık. Bunun için çok istekli olan oyuncularımızı kutlamam gerekiyor. Geçen yılın şampiyonu olarak son 7 haftayı unutmak ve unutturmak için bir başlangıç yaptık diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rakibin kaparak oynadığını aktaran Saraloğlu, "Bize çok fazla geniş alan bırakmadılar. Kısa paslarla gitmeye çalıştık. Sol kanattan yaptığımız ataklar bizi gol pozisyonlarıyla buluşturdu ancak son dokunuşu yapamadık. 40. dakikaya kadar oyun üstünlüğümüzle geçti. 40. dakikada bulduğumuz gol öz güvenimizi arttırdı. Savunma anlayışımızı çok beğendimizi söyleyebilirim. Rakibe çok fırsat vermedik. Rakibimiz, ilk yarıda bir duran top ve uzaktan şut, ikinci yarıda yine uzun toplarla ve yan ortalarla gelmeye çalıştı. Burada da savunma oyuncularımız çok doğru müdahaleler yaptı." şeklinde konuştu.

İrfan Saraloğlu, Berkay Özcan'ın sağ bekte oynamasıyla ilgili gelen bir soruya ise, "Sakatlıklar bizi çok üzüyor. Geri dönme süresi kısa ve uzun olan sporcularımız var. Caiçara'nın sakatlığının uzun sürmesi nedeniyle Rafael'le orayı kapattık. Stoperde Martin'in yokluğunu Ponck ile kapattık. Sağ bekimiz Uğur da eski gücünde henüz değil, ciddi bir ameliyattan çıktı. Berkay bize destek verebilecekti. Bir poziysonda rakibini kaçırdı, o kadar. Genel olarak iyi oynadı. Berkay'ı beğendik." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever