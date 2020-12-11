Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçının ardından

Süper Lig'in 12'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ve Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Bizim için tekrar ilk 6 ve 7'nci sıralardaki takımlarla aramızdaki puan farkını açmamak adına önemliydi. Rakibin de son karşılaşmalarını değerlendirecek olursak istediği skoru alamadılar. Rakibin artıları ve eksileri bizim için önemliydi. Savunma arkasına atılan toplarda çabuk oyuncularla pozisyon üretmeye çalıştılar. İlk 10-15 dakika önde baskı kuramadığımız için rakibin işini kolaylaştırdık. 15. dakikadan itibaren maç istediğimiz şekle döndü. 1-0 öne geçtikten sonra çok erken 1-1 oldu. Maç öncesi duran toplarda sıkıntı yaşayacağımızı biliyorduk. Rakibimiz fizikli oyunculara sahip. 2-1'den sonra özellikle 3-1 ve 4-1'i yakalayacağımız pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Fode'yi oyundan aldıktan sonra rakibin yüksek toplarla etkili olacağını biliyorduk. Fode'yi de kaybetmek istemiyorduk. Geçtiğimiz hafta ilk defa oynadı. Bu hafta ikinci maçını oynadı. Bizim için önemli bir oyuncu. Sakat olmaması adına oyundan aldık. Rakip boy avantajını kullanarak uzun oynadı ve 3-2 yakaladı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.

"BAZI OYUNCULARI KENDİ MEVKİİNDE OYNATAMIYORUZ"Kadrodaki eksik isimler nedeniyle bazı oyuncularını farklı mevkilerde oynatmak zorunda kaldığına dikkat çeken Çapa, "Gelecek haftalarda diğer arkadaşlar da aramıza katıldığında daha alternatifli bir kadro oluşturmuş oluruz. Şu an bazı oyuncuları kendi mevkiinde oynatamıyoruz. Bugün Yusuf, Haddadi olmadığı için sol bek oynatmak zorunda kaldı. Hadergjonaj cezalı olmasından dolayı Feyzi'yi ilk defa sağ bek oynattık ki gayet başarılıydı. Mevcut ortamı göz önünde bulunduracak olursak genel anlamda memnun olduğumu söyleyebilirim. Galibiyet camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu."FAUL OLUR OLMAZ BİZ TOPU ALIP DEVAM ETMİŞ OLSAK RAKİBİN TEPKİSİNİ ANLARIM"Takımının attığı 2'nci golde Denizlispor'un 3, 4 pas yaptığını ve sonrasında topu kaptıklarını belirten Fuat Çapa, "O pozisyonda Haris'e faul yapıldı diye bekledik. Haris de o anda yerdeydi. Sonra da rakip 3-4 pas yaptı ve biz ondan sonra topu kazandık. Faul olur olmaz biz topu alıp devam etmiş olsak rakibin tepkisini anlarım ama onlar pas yaparken ve atağa kalkarken bizim kapmış olduğumuz pozisyon ve atmış olduğumuz gol var. Ben olduğum yerden bu şekilde gördüm şeklinde konuştu.KENAN ATİK: YEDİĞİMİZ GOLE KADAR POZİSYON VERMEDİKYedikleri ilk gole kadar pozisyon vermediklerini söyleyen Yukatel Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik, "Maça iyi başladık. 35 dakika iyi futbol oynadık. Yediğimiz gole kadar rakibe pozisyon vermedik. En az 3-4 pozisyonumuz var. Yediğimiz golde Mustafa Yumlu'ya çarpan bir top var. Futbol tabiriyle çok pis bir gol yedik" dedi."KASIMPAŞALI FUTBOLCULARI TEBRİK ETMİYORUM"

Yedikleri ikinci golde Hajradinovic'in yerde kalması nedeniyle topu taca atacaklarını ancak Kasımpaşa'nın kaptığı topla golü bulduğunu belirten Atik, "Esas konuşulması gereken yediğimiz ikinci gol. Sahanın kenarında ben duydum. Rakibin bir sakat oyuncusu var. Bileğini tutuyor, acı içinde. Zakarya Bergdich topu kaptı, önü boştu gidebilirdi. Topu taca at, sakat var söylemleri, durup topu taca atmak için kaybetmesine sebep oldu. Fair-play kuralları çerçevesinde bizim oyuncularımızın bu durumda bunu düşünüp topu taca atmaya çalışırken topu kaptırması ve rakibin de gol atması bizi üzdü. Hakem de duydu. Hakem maçı durdurabilir miydi bilemiyorum. Bu konularda yorum yapmak zor. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama Kasımpaşalı futbolcuları tebrik etmiyorum. Vicdanlarına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN