Mete Işık: "Kazanmayı çok istedik ama berabere bitti"
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Mete Işık: "Kazanmayı çok istedik ama berabere bitti"

31.10.2020 16:09 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:24
Mete Işık:

Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık, "Kazanmayı çok istedik ama berabere bitti" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık, "Kazanmayı çok istedik ama berabere bitti" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Sorumlu Mete Işık, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Gençlerbirliği camiası olarak geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bu tarz olaylardan sonra konuşmak kolay değil. Maç dengede gidiyordu, olmadı bir pozisyonda penaltıdan golü yedik. İkinci yarı bizim üstünlüğümüz vardı. Geçen hafta 'Gençlerbirliği modern futbolu oynamaya çalışan, seyredenlerin keyif aldığı bir oyun oynamaya çalışıyor' demiştim. Bunun için hep beraber çalışıyoruz. İkinci yarıda gerçekten istekli oynadık. Kazanmayı çok istedik ama berabere bitti. İkinci yarı oyuna aldığımız 4 isimden 3'ü altyapıdandı. Takımımız üstüne koyarak daha iyi oynayacak. Gençlerbirliği camiasına layık olmaya çalışıyoruz.

"Stancu, 'Ayakta duracak halim yok' dedi"

Işık, Stancu'nun ilk 11'de olmamasını ise şu şekilde açıkladı:

"Stancu dün antrenmana çıkmadı. Epey ateşi yükseldi, serum yapıldı. Maçtan önce konuştum kendisiyle, 'Ayakta duracak halim yok' dedi. Yedek kulübesinde olması takıma moral içindi. Stancu bu takımın vazgeçilmezlerinden biridir. Sio dışında eksiğimiz yok." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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