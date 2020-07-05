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Maçın ardından

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, ligin sonuna kadar 5 maçlık bir seri yapmak istediklerini ve ilk maçlarını kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından
05.07.2020 23:49 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:52

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, ligin sonuna kadar 5 maçlık bir seri yapmak istediklerini ve ilk maçlarını kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Alp, "Bu maçtan önce kendi aramızda konuştuk. Bundan sonra 5 maçta 15 puan için uğraşıyoruz, maç maç bakıyoruz. 15 puan aldıktan sonra ne olacağını göreceğiz. Hedefimiz önce bu maçı geçmekti. 5 maçlık serinin ilk maçını bitirdik. Şimdi Antalyaspor maçı var, onunla ilgileniyoruz. Bundan sonra her maçı kendi özelinde değerlendirip bakacağız. Sonunda ne olur hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor oyunun hakimiydi"

Bordo-mavili ekibin oyunun hakimi olduğunu kaydeden Alp şunları aktardı:

"Bugünkü futbol gayet iyiydi, kontrollü oynadık. Zaten net bir skor aldıktan sonra bireysel hatayla gelen bir penaltı golü var. Ondan sonra da Sörloth'un pozisyonu var. Trabzonspor oyunun hakimiydi. Alanyaspor maçında 90+6'da gol yedik. Diyecek bir şey yok artık nasip onlar. Bence öyle kötü bir futbol da yok ortada. Trabzonspor yapması gerekeni yaparak ilerliyor. Bazen şanssızlıklar, bazen başka faktörler oluyor ama tüm faktörleri aşıp 15 puan almayı hedefliyoruz."

Şampiyonluk için mücadele ettikleri Medipol Başakşehir'le aynı saatte oynamaları gerektiğini de aktaran Mehmet Yiğit Alp, "Biz çarşamba ve pazar oynuyoruz, Başakşehir salı oynayıp pazartesi oynuyor herhalde. Bu programlar yapılırken daha hassas davranılmasını istiyoruz. Sonuçta hedefe giden iki takım var. Bu iki takımın aynı saatte oynayıp sonuçlarını hep birlikte görmesi gerektiğini düşünüyoruz. Keşke başkanımız da burada olsaydı galibiyeti beraber kutlasaydık. Sezon sonunda hep birlikte ne olacağını göreceğiz. Çok da diyecek bir şey yok. Başkan da haklı, hepimiz sahada oynanan futbola bakıyoruz. Kazanmak için geldik, bugün söylenecek fazla bir şey yok. Dört maç sonra ne olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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