Maça damga vuran an! Galatasaraylılar çıldırmış durumda - Haberler Spor
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Maça damga vuran an! Galatasaraylılar çıldırmış durumda

Maça damga vuran an! Galatasaraylılar çıldırmış durumda
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında penaltı beklediği pozisyon taraftarı çıldırttı. Travnik'in yatarak müdahale yaptığı pozisyonda Galatasaraylılar penaltı bekledi. Hakem devam ettirdi.

Süper Lig'de Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmada Travnik'in pozisyonu ortalığı ayağa kaldırdı.

Maça damga vuran an! Galatasaraylılar çıldırmış durumda

İSYAN ETTİLER

Maçın 69. dakikasında Emre Kılınç ceza sahasına topla birlikte girdi. Kasımpaşa'dan Travnik yere yatarak topa müdahale etti. Futbolcular Travnik'in topa elle müdahale ettiğini belirtip hakeme itiraz etti.

DEVAM KARARI

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemi Özgüç Türkalp'le konuştu. Penaltı kararı çıkmadı. Futbolcular ve taraftarlar isyan etti. Sosyal medyada da bu pozisyon çok konuşuldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Haber

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