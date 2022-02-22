Maç öncesi "Kadına şiddete hayır" dediler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maç öncesi "Kadına şiddete hayır" dediler

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Maç öncesi

Eskişehir 1. Amatör Küme takımlarından 71 Evlerspor Kulübü futbol takımı sezonun ilk maçı öncesi sahaya kadına şiddete karşı tepkilerini göstermek için Sıla Şentürk'ün fotoğrafıyla çıktı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir 1. Amatör Küme takımlarından 71 Evlerspor Kulübü futbol takımı sezonun ilk maçı öncesi sahaya kadına şiddete karşı tepkilerini göstermek için Sıla Şentürk'ün fotoğrafıyla çıktı.

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen futbol takımı 2 Eylül maçı öncesi "Kadına şiddete hayır, demek zorunda bırakılmayacağımız, bir hayat diliyoruz" pankartı ile çıktı. Pankartta ayrıca Giresun'da 21 yaşındaki sabıkalı Hüseyin Can Gökçek'in katlettiği 16 yaşındaki genç kız Sıla Şentürk'ün fotoğrafı da yer aldı. 71 Evlerspor Kulübü futbol takımı yöneticisi Salim Tarım, Kadın Cinayetlerinin bu ülkenin biran önce gündeminden çıkmasını istedikleri için böyle bir karar alarak uyguladıklarını kaydetti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Spor

Sıla Şentürk, Eskişehir, Futbol, Eylül, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title