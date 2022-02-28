Baskı sonuç verdi! Yıldız futbolcu çok şık golle perdeyi açtı
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Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Sarı-Lacivertliler'de Arda Güler ilk 11'de. Rossi ve Berisha tercihleri dikkat çekti. Fenerbahçe ilk dakikalarda çok etkili. Fenerbahçe, Zajc'ın şık golüyle öne geçti.
UEFA Konferans Ligi'nden elenen Fenerbahçe, bu maçı kazanarak hem moral bulmak istiyor, hem de rakiplerinin puan kazandığı haftayı boş geçmek istemiyor.
DÜDÜK KALKAVAN'DA
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat 20:00'de başladı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan.
Kasımpaşa : Ertuğrul, Spajic, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Umut
Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Serdar, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, İrfan, Rossi, Arda, Berisha
CANLI ANLATIM
Dakika 6 GOL: Fenerbahçe ceza sahası önüne kadar seri ve şık paslaşmalarla geldi. Miha Zajc ceza sahası çizgisi üstünden ayağının içiyle yaptığı falsolu vuruşla topu adeta 90'a gönderdi.
Dakika 3: İrfan Can'ın ortası bu kez kalecide kaldı.
Dakika 2: İrfan Can'ın ortasında kaleci boşa çıktı. Savunma araya girdi kornere gitti.
Dakika 1: Maç başladı