Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde balıkçı ağlarına takılan 100 kilogram ağırlığındaki orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde balıkçı ağlarına takılan 100 kilogram ağırlığındaki orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu.

Saros Körfezi'nde ağlara takılan orkinos, balıkçı Erkan Özpamuk'un balık tezgahında yerini aldı.

100 kilogram ağırlığında, 173 santim uzunluğundaki orkinos balığı, kentteki vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Balıkçı Özpamuk, AA muhabirine, orkinosun vatandaşların çok ilgisini çektiğini belirtti.

Bazı vatandaşların balık ile öz çekim yaptığını ifade eden Özpamuk, sezonun açılmasıyla tezgahların şenlendiğini söyledi.

Orkinosu parçalar halinde satışa sunacağını dile getiren Özpamuk, "Orkinos Saros tarafından geldi. 100 kilogram ağırlığında. Japonların en çok sevdiği bir balık. Vatandaşın ilgisi büyük. Balığı kilogramını 50 liradan satacağız."

Kaynak: AA