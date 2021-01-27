Lübnan asıllı profesör Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kurdu

LÜBNAN'da öğretim görevlisiyken arkadaşının tavsiyesi üzerine Türkiye'ye yerleşen Prof. Dr. Samih Ezzeddine (38), Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde deve kuşu çiftliği kurdu. Ailesiyle birlikte Sakarya'ya oturan yatırımcı Ezzeddine, buradan yurt dışına satış yapmaya başladı.

Lübnan'da öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Samih Ezzeddine, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gelerek Uzakkışla Mahallesi'nde çiftlik kiraladı. Çanakkale'de bulunan bir deve kuşu çiftliğinden 21 deve kuşu satın alan Ezzeddine, kiraladığı 900 metrekare çiftlikte, aldığı deve kuşlarını üretime kazandırmak için beslemeye başladı. Yaptığı araştırma sonucu deve kuşu üretiminde İsrail'in öne geçtiğini gördüğünü söyleyen Ezzeddine, Türkiye'nin deve kuşu üretiminde İsrail'i geçmesini istediği için burada yatırım yaptığını söyledi.

Arkadaşının tavsiyesi üzerine Türkiye'ye gelerek deve kuşu çiftliği kurduğunu söyleyen Prof. Dr. Samih Ezzeddine, "Lübnan'da öğretim görevlisi olarak çalışıyordum. Oradaki bir arkadaşım 10 deve kuşu satın aldı ve 10 anaçtan 200 anaca kadar çıktı. Daha sonra Avrupa'ya kadar açıldı. Ben de bu arkadaşımın tavsiyesi ile Türkiye'ye taşındım ve deve kuşu satın aldım. Şu anda bu deve kuşları yılda 30 ile 120 yumurta arasında yumurtluyor. Yumurtlamaya ise 2 yaşında başlıyor. Civciv olarak 1500 TL'ye satılırken, bir anaç ise 10 bin ile 12 bin TL arasında alınabiliyor. Deve kuşlarının 60 ile 80 yıl arasında yaşantısı var. Deve kuşları koşmak için büyük alan istiyor. Ne kadar koşarsa o kadar iyi oluyorlar. Yılda 300 kilogram yem yiyorlar ve 100 kilogram alabiliyorlar. Etin kilosu ise 200 ile 250 TL arasında değişiyor. Avrupa'ya gönderdiğimiz zaman daha farklı bir fiyat ile satışı yapılıyor. Bu yüzden yurt dışında da satmayı düşünüyoruz. Deve kuşu 1 yaşına geldiğinde 100 kilo olarak kesiliyor. Biz yakınımızda bulunan kesimhane ile anlaşma yaparak büyüyen deve kuşlarını orada keserek satacağız" dedi.

Deve kuşunun rağbet gördüğü ülkeleri anlatan Prof. Dr. Samih Ezzeddine, "İran ve İsrail deve kuşu ile ilgilenen ülkeler arasında. İsrail deve kuşu üretiminde dünyada ilk sırada çünkü kırmızı et çok önemli onlar için. Biz de kardeş ülkemize gelerek bu işe başladık. Türkiye'yi deve kuşu üretiminde ilk sıraya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER