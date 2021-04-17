Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Büyükçekmece: 83-70
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Büyükçekmece: 83-70

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Büyükçekmece: 83-70
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: BeşkazaHAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Serdar Ünal (xx), Kaan Büyükçil (xx)LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Johnson (xxx) 18, Hasan Emir (x), Barış Hersek (x) 3, Cook (xxx) 25, Atkins (xxx) 21, Fırat (xx) 7, Abu (xx) 6, Caner (x), Sercan (x) 3BÜYÜKÇEKMECE: Anderson (x) 4, Ömer Utku (xxx)...

SALON: Beşkaza

HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Serdar Ünal (xx), Kaan Büyükçil (xx)LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Johnson (xxx) 18, Hasan Emir (x), Barış Hersek (x) 3, Cook (xxx) 25, Atkins (xxx) 21, Fırat (xx) 7, Abu (xx) 6, Caner (x), Sercan (x) 3BÜYÜKÇEKMECE: Anderson (x) 4, Ömer Utku (xxx) 11, Eldridge (x), Mehmet Fırat (xx) 7, Mert Celep (x) 4, Enes Berkay (xxx) 22, Bekir Sabri (x), Klobucar (xx) 8, Burak (x) 3, Cengizhan (xxx) 11, Atakan (x)1. PERİYOT: 17-9İLK YARI: 39-18

3. PERİYOT: 63-38

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda düşme hattından kurtulamayan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, son iç saha maçında Büyükçekmece'yi mağlup etti: 83-70. Beşkaza Spor Salonu'nda ilk periyodu 17-9, ilk yarısı 39-18, üçüncü periyodu 63-38 sonuçlanan karşılaşmada ev sahibinden Cook 25 sayıyla galibiyete katkı yaptı. 29 haftada 8 galibiyete ulaşan Fethiye, ligde kalma mücadelesinde rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek. Maçta konuk Büyükçekmece'de 4 oyuncu koronavirüs testleri pozitif çıktığı için forma giyemezken, Fethiye'de ise Ricky Ledo oynamadı.


- Fethiye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Mario Draghi Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Ryan Babel Bülent Uygun Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankaragücü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Büyükçekmece: 83-70 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 15:33:59. #1.14#

title