Loic Remy: "3 puan için oraya gittiğimizi onlara göstermemiz gerekiyor"
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Loic Remy: "3 puan için oraya gittiğimizi onlara göstermemiz gerekiyor"

21.10.2020 18:38 | Son Güncelleme: 21.10.2020 18:41
Loic Remy:

Süper Lig'in n 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'un yıldız futbolcusu Loic Remy, "3 puan için oraya gittiğimizi onlara göstermemiz gerekiyor" dedi.

Süper Lig'in n 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'un yıldız futbolcusu Loic Remy, "3 puan için oraya gittiğimizi onlara göstermemiz gerekiyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü karşılaşmasında 3 gol atarak hat-trick yapan Loic Remy, kariyerindeki ilk hat-trickten dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Kariyerimdeki ilk hat-trickim oldu. Çok mutlu oldum. Umarım bu yönde de devam eder. Takımdaki en yaşlı oyunculardan biriyim, o yüzden önderlik etmem gerekiyor bazı konularda ama ben atmosferi çok iyi buluyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar aynı zamanda çok iyi futbolcular. Kulübün benden çok büyük beklentilerinin olduğunun farkındayım. Benimde kulüpten yana beklentilerim var. Bu kulübün hedefleri var. Hedeflere ulaşmak için bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Bu değişimler zamanla olacak. Hep birlikte bu hedeflere ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

"Savunma alanında bazı sıkıntılarımız var"

Çaykur Rizespor savunmasında sıkıntı olduğunu ve bu sıkıntının giderilmesi gerektiğini ifade eden Remy "Bireysel olarak öyle bir hedefim yok. Tabii ki olabildiğince fazla gol atarsam mutlu olurum. Özellikle kendimi bunun için şartlandırmıyorum. Bizim için esas olan daha iyi oynamak, daha iyi futbol sergilemek. Son maçta şunu gördük; özellikle savunma anlamında bazı sıkıntılarımız var. Bunları bir an önce çözmemiz lazım çünkü her maçta 5 gol atamayız" şeklinde konuştu.

"Çok zor bir maç olacak"

Sivasspor'a karşı oynayacakları maçta 3 puan için Sivas'a gittiklerini göstermek zorunda olduklarını sözlerine ekleyen yıldız futbolcu, "Çok zor bir maç olacak. Bu ligde oynanan her maç çok zorlu. Avrupa ligine çıkacaklar ama bu onların motivasyonunda bir şey değiştirmeyecektir. Bizim maça çıktıklarında da o maçı kazanmak için sahaya çıkacaklar. Burada iş bize düşüyor. Biz orada ciddi bir karakter gösterip bizim de 3 puan alabileceğimizi hatta 3 puan için oraya gittiğimizi onlara göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - RİZE

Loic Remy: '3 puan için oraya gittiğimizi onlara göstermemiz gerekiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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