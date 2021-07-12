Loft Art Sculptville, Bodrum Loft'ta sanatseverlerle buluşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Loft Art Sculptville, Bodrum Loft'ta sanatseverlerle buluşacak

Loft Art Sculptville, Bodrum Loft'ta sanatseverlerle buluşacak
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı Loft Art Sculptville, 19 Temmuz'da sanatseverleri bir araya getirecek.

Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı Loft Art Sculptville, 19 Temmuz'da sanatseverleri bir araya getirecek.

Akfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Bodrum'da modern köy yaşamının oluşturulduğu ve geçen yaz tatilcileri ağırlamaya başlayan Bodrum Loft, modern mimarisiyle sanatı aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor.

Geçen yıl "Bodrum Loft'ta Sanat" etkinlikleri ile sanatseverlerin ilgisini çeken ve adından sıkça söz ettiren Bodrum Loft, 19 Temmuz Pazartesi günü yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapacak.

Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı Loft Art Sculptville, 19 Temmuz'da görkemli bir açılışla sanatseverlerle buluşacak.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ev sahipliğinde, Türk ve uluslararası sanatçıların eserlerinin buluşacağı projede, 15 sanatçıya ait enstalasyon, heykel ve neon işerden oluşan 28 farklı eser yer alacak.

Sanat etkinlikleri yaz boyunca devam edecek

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Bodrum Loft'taki açık hava heykel parkı önemli eserlere ev sahipliği yapacak.

Bunların içerisinde bir zamanlar Pablo Escobar'a ait olan ve günümüzde görkemli bir çağdaş sanat koleksiyonuna sahip beach resort Casa Malca, Tulum koleksiyonunda eserleri yer alan ve Londra Saatchi Gallery'de uzun süreli sergilenen Kolombiyalı sanatçı Rafael Gomezbarros'un alternatif malzemelerle ürettiği karınca enstalasyonları "House Taken" Türkiye'de ilk kez Bodrum Loft'un açık hava heykel parkında yer alacak.

Güney Koreli Heykeltraş Seo Yang Deok'un Meditation serisinin bir eseri Capri'de, ikincisi Mayfair Sculpture Trail'de üçüncüsü ise Loft Art Scuptville'de olacak.

Heykeltraş Ozan Oganer'in Dubai Havalimanı ve Çanakkale'de yer alan Caeli Otel ile başladığı Alis Harikalar Diyarında serisinin bir devamı niteliğindeki heykel enstalasyonu Bodrum Loft için özel konumlandırılacak.

15 sanatçıya ait enstalasyon, heykel ve neon işlerden oluşan 28 farklı eserin yer alacağı projede sanatseverler isterse QR kodları ile rotaya bağlanabilecek ve eğlenceli bir deneyim yaşayacak, dilerse rehber eşliğinde doğa ve sanatın muazzam birlikteliğini keşfe çıkabilecek.

Çatısı altında otelin yanı sıra LoftElia, Papermoon ve Sunset Sushi gibi restoran markalarını bulunduran Bodrum Loft'ta sanat etkinlikleri yaz boyunca devam edecek.

Loft Art Sculptville, Bodrum Loft'ta sanatseverlerle buluşacak
Loft Art Sculptville, Bodrum Loft'ta sanatseverlerle buluşacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Denizli'nin altında hazine yatıyor
Denizli'nin altında hazine yatıyor
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Petek Dinçöz Kaan Yıldırım Burak Özçivit
Spor Salih Uçan Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Loft Art Sculptville, Bodrum Loft'ta sanatseverlerle buluşacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 10:36:01. #1.15#

title