Lodosun sürüklediği dalları sanata dönüştürüyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 15 yıldır plastik doğrama ustası olarak çalışan Mustafa Duygu, lodosun sürüklediği dalları hayvan heykellerine dönüştürüyor.

15 yıldır plastik doğrama ustası olarak çalışan Mustafa Duygu, 2 yıldır araştırdığı heykel sanatçılığını farklı bir boyuta taşıdı. Sabah saatlerinde lodos esintisiyle kıyıya vuran dallardan ilk zamanlar küçük hayvan figürleri ve eşyalar üreten Duygu, bir süre sonra bu dallardan birebir hayvan heykelleri yapmaya başladı. Heykel sanatına olan merakı nedeniyle 2 yıldır bu iş üzerine araştırmalar yapan Duygu, bir yıldır gerçeğiyle aynı boyutta at, geyik, kurt heykelleri yapıyor. Denizin tuzlu suyunda uzun süre bekleyen dalları kurt yemesine ve çürümeye karşı dayanıklı olduğu için tercih ettiğini ifade eden Duygu, ortaya çıkardığı eserlerin görenlerde şaşkınlık ve hayranlık uyandırdığını söyledi.

Gelen tepkilerden memnun olan Duygu, şu an hobi olarak yaptığı bu sanatı profesyonel olarak yapmak istediğini belirtti. Duygu, "İlk önce küçük ölçekli hayvanlar yaptım. Sonra avizeler, kütükten sehpalar v.s. tasarımlar yaptım. En sonunda kendimi biraz daha geliştirerek denizden topladığım hiç çürümeyen Lodos dallarını şekillendiriyorum. Bu dallardan at, geyik ve kurt yaptım. Yapımı 1 yılı buldu. Şimdiki hedefim kartal ve benzeri hayvanları heykelleştirmek. Lodos dallarından yaptığım büyük boylardaki heykelleri görenler ilk başta şaşırıyor sonra tebrik ediyorlar. Hatta satmam için teklif verenler oldu. Hobi amaçlı yaptığım için satmayı düşünmüyordum. Artık ekmek kapısına çevirip asli işim olarak devam ettirmek istiyorum" dedi. - ANTALYA