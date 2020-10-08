Liverpool'un yıldızı Xherdan Shaqiri, koronavirüsü yendi
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Liverpool'un yıldızı Xherdan Shaqiri, koronavirüsü yendi

08.10.2020 21:28 | Son Güncelleme: 08.10.2020 21:34

İsviçre Futbol Federasyonu, koronavirüs testi pozitif çıkan Liverpool'un yıldızı Xherdan Shaqiri'nin 2. testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirüs hastalığını atlattı.

İsviçre Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki oyuncuya yapılan ikinci koronavirüs testin sonucu negatif çıktı.

İSPANYA MAÇINDA KADRODA YER ALACAK

Shaqiri'nin, İsviçre'nin UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile deplasmanda oynayacağı maçın kafilesinde yer alacağı belirtildi. Oyuncunun milli takım kampında 2 gün önce rutin kontrolleri sırasında yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkmıştı.

Liverpool'un yıldızı Xherdan Shaqiri, koronavirüsü yendi
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