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Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim

İngiliz devi Liverpool'un kulüp doktoru Andrew Massey, kulüp efsanesi Steven Gerrard ile yaşadığı bir anıyı yıllar sonra anlattı. Massey, 2014 yılında oynanan Bournemouth maçında Gerrard'ın yırtılan cinsel organını maçtan sonra diktiğini söyledi.

10.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:57

Premier Lig şampiyonu Liverpool'un kulüp doktoru Andrew Massey, kulüp efsanesi Steven Gerrard ile yaşadığı bir anıyı paylaştı. İngiliz The Sun'a bir röportaj veren Massey, 2014 yılında oynanan bir Federasyon Kupası maçında sahalarda ender görülen bir sakatlık yaşayan efsane oyuncunun cinsel organını diktiğini itiraf etti.

"HİÇBİR EĞİTİMDE YER ALMIYORDU"

Şu sıralarda İskoçya temsilcisi Rangers'ın teknik direktörlüğünü yapan 40 yaşındaki Gerrard, 2014 Federasyon Kupası 4. Tur maçında o dönem Championship'te bulunan Bournemouth'a karşı sahadaydı. Gerrard, maçta yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmazken soyunma odasında Massey'nin yanına gitti. 2013'te Liverpool Akademisi'ne doktor olarak giren Massey de o anları şu sözlerle anlattı:

"Stevie maçtan sonra yanıma geldi ve 'Doktor buna bir bakman gerekecek' dedi. Aşağıya doğru baktım ve her yer kan içindeydi. Bu gerçekten acı veriyor olmalı diye düşündüm. Geriye dönüp önceki tıbbi eğitimlerimi de düşündüm ve aldığım hiçbir eğitimde bir cinsel organın nasıl dikilmesi gerektiği yer almıyordu. İlk diktiğim cinsel organın Steven Gerrard'ın cinsel organı olmasını istemiyordum ama öyle oldu."

"ACI HİSSETMEDİM"

O maçta 90 dakika sahada kalan Gerrard ise daha önce Kuzey İrlanda'da takım doktorluğu yapan Andy'nin o an iyi bir iş çıkardığını söyledi. Stevie, "İç çamaşırım kanlanmıştı. Fazla konuşmadım çünkü tamamen konsantre olmasını bekliyordum. Doc Massey birkaç kişiyle konuştu ve odayı temizledi. Şortumu ve iç çamaşırımı indirdim ve son bir kez daha baktım. Ah! Eski bir arkadaşa veda etmemeyi umdum. İyi bir iş çıkardı ve dikiş yaparken acı hissetmedim. Tahmin ettiği üzere dört dikiş yaptı ve soyunma odasında yürümeye başladım" ifadeleriyle yaşadığı sakatlığı hatırladı.

Liverpool, Gerrard'ın sakatlık yaşadığı maçta Bournemouth'u 2-0'lık skorla geçse de bir sonraki turda o yıl FA Cup şampiyonu olan Arsenal'a boyun eğerek kupaya veda etmişti.

Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
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