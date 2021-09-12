Liverpool 3 puanı 3 golle aldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Liverpool 3 puanı 3 golle aldı

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Liverpool 3 puanı 3 golle aldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, deplasmanda Leeds United'ı 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, deplasmanda Leeds United'ı 3-0 mağlup etti.

Ligin 4. hafta mücadelesinde Liverpool, Elland Road Stadı'nda Leeds United'ın konuğu oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool, 20. dakikada yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Mısırlı yıldız, Premier Lig'deki 100. golüne imza attı.

İkinci devreye de atak başlayan konuk ekip, 50. dakikada Fabinho'nun ağları sarsmasıyla skoru 2-0'a getirdi. Sadio Mane, 90+2'nci dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve Liverpool, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Liverpoollu genç oyuncu Harvey Elliott'a sert bir müdahalede bulunan Leeds United'da Pascal Struijk, 60. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ciddi bir sakatlık yaşayan Elliott ise oyunu sedye ile terk etti.

Bu skorla puanını 10'a çıkaran Liverpool, aynı puana sahip lider Manchester United, ikinci Chelsea'nin ardından averajla üçüncülüğe yükseldi. Leeds United ise 2 puanla 17. sırada kaldı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
Büyük buluşmaya az kaldı! Manchester'da Ronaldo çılgınlığı yaşanıyor

Büyük buluşmaya az kaldı! Manchester'da Ronaldo çılgınlığı yaşanıyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay
Magazin Ferhan Şensoy Derya Baykal Yıldız Tilbe Yeşim Salkım
Spor Burak Yılmaz Şenol Güneş Diego Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ziya Selçuk Mehmet Fatih Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Liverpool 3 puanı 3 golle aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 21:07:43. #1.12#