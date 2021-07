Litecoin LTC nedir? Güncel Litecoin LTC yorum ve grafik

LİTECOİN (LTC) NEDİR?

Litecoin (LTC), blockchain teknolojisinin eşsiz özelliklerinden faydalanarak hızlı, güvenli ve düşük maliyetli ödeme hizmeti sağlamak üzere tasarlanmış bir kripto para birimidir.

Bitcoin (BTC) protokolü baz alınarak geliştirilen bu kripto para; kullandığı hash algoritması, maksimum arzı, blok oluşturma süresi ve diğer birkaç faktör açısından farklılık gösteriyor. Sadece 2,5 dakikalık blok süresi ve son derece düşük işlem ücretleri, Litecoin'i mikro ölçekte işlemler ve satış noktasındaki ödemeler için uygun hale getiriyor.

Litecoin, 7 Ekim 2011'de GitHub'da açık kaynaklı bir istemci aracılığıyla yayınlandı ve Litecoin ağı da beş gün sonra, 13 Ekim 2011'de yayına girdi. O günden bu yana işletmeler arasında hızla benimsendi, kullanıma alındı ve hemen her an piyasa değerine göre en büyük on kripto para arasında yer aldı.

Bu kripto para birimini geliştiren eski Google çalışanı Charlie Lee, Litecoin'in Bitcoin ile çoğu noktada benzer özelliklere sahip, ancak daha hafif bir alternatif olarak "Bitcoin'in daha basit bir versiyonu" olmasını hedefledi.

LİTECOİN KURUCUSU KİM?

Litecoin, daha önce belirttiğimiz gibi kripto para dünyasına erken giriş yapan ve kripto sektöründe saygıyla anılan Charlie Lee tarafından kuruldu.

"Chocobo" adıyla da bilinen Charlie Lee, ilk Bitcoin madencilerinden biri ve eski Google yazılım mühendislerinden olan bir bilgisayar bilimcisi. Charlie Lee ayrıca 2015 ile 2017 yılları arasında Coinbase'de mühendislik direktörü görevini üstlendi ve ardından diğer girişimlere yelken açtı.

Charlie bugün kripto paralara açıktan destek veren biri olarak Litecoin Vakfı'nın yönetici direktörü olarak görev yapıyor. Bu vakıf, Litecoin Core Development ekibiyle birlikte çalışarak Litecoin'in gelişimine destek oluyor.

Litecoin Vakfı'nda Lee'nin yanı sıra her biri kendi alanında başarılı üç isim daha direktörler kurulunu oluşturuyor: Xinxi Wang, Alan Austin ve Zing Yang.

LİTECOİN NEDEN FARKLI?



Litecoin, en popüler ikinci saf kripto para birimi olarak Bitcoin'in ardından geliyor. Bu başarının arkasında ise basitliği ve kullanım faydaları yatıyor.

Litecoin, Ocak 2021 itibarıyla en yaygın kullanılan kripto para birimlerinden biri ve dünyanın dört bir yanında 2.000'i aşkın işletme ve mağaza LTC ile ödeme kabul ediyor.

Litecoin'in ana faydası, hızından ve sağladığı maliyet verimliliğinden geliyor. Litecoin işlemleri genellikle birkaç dakika içinde onaylanıyor ve işlem ücretleri neredeyse görmezden gelinecek kadar düşük. Bu sayede, özellikle transfer ücretlerinin kripto para seçiminde karar unsuru haline geldiği gelişmekte olan ülkelerde, Bitcoin'e cazip bir alternatif oluşturuyor.

Litecoin, 2020 yılının sonlarına doğru MimbleWimble (MW) test ağını yayınladı. Bu ağda Mimblewimble tabanlı, gizlilik odaklı Litecoin işlemleri test ediliyor. Bu özellik ana ağa (mainnet) dahil edildiğinde, Litecoin kullanıcıları çok daha güçlü gizlilik ve değiştirilebilirlik özelliklerinden faydalanabilecek.

PİYASADA KAÇ LİTECOİN (LTC) COİN VAR?



Tıpkı diğer pek çok iş ispatına dayalı (POW) kripto para gibi, dolaşımdaki Litecoin miktarı her yeni çıkarılan blok ile artıyor.

Ocak 2021 itibarıyla, 84 milyonluk maksimum arzın içinden 66,245 milyon LTC oluşturulmuş bulunuyor. Litecoin Vakfı'nın yakın zamanda yaptığı hesaplamalara göre, blok ödülü olarak çıkarılan LTC miktarını her dört yılda bir yarıya düşüren yol haritası nedeniyle Litecoin'in tümüyle çıkarılması 100 yıldan uzun sürecek (yaklaşık 2140 yılına kadar).

LTC genesis bloku oluşturulduktan hemen sonra yaklaşık 500 bin LTC çıkarıldı. Charlie Lee ve muhtemelen diğer erken dönem Litecoin geliştiricileri, ilk madenciler arasında yer aldı.

Yine de Litecoin geliştiricileri veya Charlie Lee, adil dağıtımlı bir varlık olması için, standart madencilik süreçleri haricinde Litecoin operasyonlarından direkt olarak bir kâr elde etmiyor.

LİTECOİN AĞI GÜVENLİ Mİ?

Blockchain tabanlı bir kripto para birimi olan Litecoin, son derece güçlü kriptografik korumalar sayesinde pratikte kırılması imkansız bir yapıya sahip.

Bitcoin ve diğer bazı kripto paralar gibi, Litecoin de PoW mutabakat algoritmasını kullanarak işlemlerin hızlı ve hatasız gerçekleşmesini güvence altına alıyor. Litecoin madencilik ağının kolektif gücü, çifte işlemleri ve diğer pek çok saldırıyı önlerken, %100 çalışırlık sağlıyor.

LİTECOİN (LTC) NEREDEN ALINIR?



Litecoin, en yaygın kripto para birimlerinden biri olarak birçok çeşitli borsada satışa ve alım satım işlemine açık bulunuyor. En bilinenler arasında Huobi Global, Binance, Coinbase Pro, OKEx ve Kraken bulunuyor.

Geniş yelpazede resmi para birimiyle işlem çifti bulunan nadir kripto paralardan biri olan Litecoin, ABD doları (USD), Kore wonu (KRW), Euro (EUR) ve diğer birimlerde alınıp satılabiliyor. İtibari parayı kullanarak kripto para satın almakla ilgili daha fazla bilgi için kapsamlı rehberimize göz atın.