Liseliler "GençBizz" ile girişimci olacaklar
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Liseliler "GençBizz" ile girişimci olacaklar

23.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:36
Liseliler

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta, lise düzeyinde eğitim gören gençlere yönelik "GençBizz Lise Girişimcilik Programı" düzenlendi.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta, lise düzeyinde eğitim gören gençlere yönelik "GençBizz Lise Girişimcilik Programı" düzenlendi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamada, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin, KUZKA ile TR82 Bölgesi İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen "GençBizz Lise Girişimcilik Programı" ile girişimcilik hayallerini gerçeğe dönüştüreceği belirtildi.

Proje ile öğrencilerin başarılı iş fikirlerini hayata geçireceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki gün süren eğitim programı kapsamında, öğretmenlerin girişimcilik yetkinliklerinin artırılması amacıyla temel girişimcilik, tasarım odaklı düşünme, sorun çözümü yaklaşımı ve iş modeli kanvası eğitimleri verildi. Program kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, öğrencilerle birlikte aldıkları eğitimin ardından oluşturacakları takımlarla, başarılı iş fikirlerini hayata geçirmek üzere GençBizz portalı üzerinden girişimcilik faaliyetlerine başlayacaklar."

Gençlerin proje kapsamında iş dünyasıyla buluşacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"GençBizz Liselerarası Girişimcilik Programı ile yakın gelecekte sosyal-ekonomik hayata yön verecek olan gençler, iş dünyası temsilcileriyle buluşturulacak. İş adamlarının tecrübelerini aktaracakları buluşmada, gençlerin kişisel gelişimlerinin, yetkinliklerinin ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanıyor. Programla, öğrencilerin kariyer planlamalarında olumlu davranışları destekleyen iş becerilerini öğrenmeleri amacıyla yenilikçi düşünme tarzını benimsemeleri teşvik edilirken, aynı zamanda gerçek yenilikçi hedeflerini oluşturmaları ve bir şirketin nasıl işlediğini öğrenmeleri sağlanacak. Program ayrıca, iş yönetimi ve girişimcilik becerilerini elde eden öğrencilere, eğitim, kariyer ve hizmet arayışlarında destek sağlayarak olumlu kararlar verebilmeleri için finansal konulara yakın olmanın ve bireysel sorumluluk bilincini kazandıracak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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