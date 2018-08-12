Lise Mezunu Genç, 8 Bin Lira Maliyetle Kendi Arabasını Yaptı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyünde yaşayan lise mezunu Ali Özdemir, tarlaya gidip gelmek ve günlük işlerde kullanmak amacıyla saatte 80 kilometre hıza ulaşabilen araç yaptı.

LİSE MEZUNU, 8 BİN LİRA MALİYETLE ARABA YAPTI

Derinkuyu Meslek Lisesi mezunu 20 yaşındaki Ali Özdemir, tarlaya gidip gelmek ve günlük işlerde kullanmak amacıyla kendisine araba yapmaya karar verdi. Evinin bahçesindeki profiller, motosiklet ve demir parçalarını kullanarak 8 bin lira maliyetle kendi arabasını üreten Özdemir, köylünün yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Özdemir, piyasadaki arabaları sevmediği için kendi aracını üretmeye karar verdiğini bildirdi.

2 YILDA TAMAMLADI

Yıllardır kendi arabasını yapma fikrinin olduğunu aktaran Özdemir, "İmkansızlıklar nedeniyle bugüne kadar yapamamıştım. İmkanlarım el verince arabamın üretimine başladım. İki ayda yürür hale getirdim. Şu anda da geliştirme aşamasındayım. Diğer arabaları sevmiyorum. Onların hiçbir özelliği yok. Kendi isteklerime göre özelliklerini ekliyorum." dedi.

10 BEYGİRLİK GÜCÜ VAR SAATTE 80 KM HIZ YAPIYOR

Özdemir, aracın yapım süreci hakkında, şu bilgileri verdi:

"Tamamen demirden yaptım. Profil bükme makinem olmadığı için keserek, kaynatarak yaptım. Motosiklet motoru kullandım. Yaklaşık 10 beygirlik gücü var. 5 ileri 5 geri vitesi var. Motosikletlerde geri vitesi olmadığı için onu sonradan ekledim. 300 kilogram ağırlığında. Tamamen bitikten sonra 500 kilo olacak. 1,5 metre yüksekliğinde ve 118 santimetre genişliğinde. Petek ve soğutma sistemleri olacak. Düz yolda 80 kilometre hıza ulaşıyor."

"ARAZİDE ÇOK KOLAY GİDİYOR"

Arabayı gündelik işlerinde kullandığını belirten Özdemir, "Arabam 5 kişilik. Tarlaya giderken, ev işlerini yaparken, ailemle gezmeye giderken kullanıyorum. Diğer arabalar gibi uzun yola gitmiyor ama bütün işlerimi görüyor. Arazide çok kolay gidiyor. Diğer araçların giremediği yerlere kolaylıkla girip çıkıyor. Gömüldüğünde ise kurtarma halatı ile kendi kendini kurtarabiliyor." ifadesini kullandı.

Özdemir, aracı görenlerin çok şaşırdığını ve nasıl yapıldığını merak edip kendisinden bilgi aldıklarını dile getirdi. Destek olunması durumunda daha iyi araçlar yapabileceğini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Off-road aracı ve spor araba yapmak istiyorum. Bundan daha büyük, daha küçük ve daha güçlü arabalar yapabilirim. Sponsor olursa daha iyi ortamlarda daha güzel arabalar yapacağıma inanıyorum."