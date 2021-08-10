Lionel Messi resmen PSG'de! Yeni takımının formasını ilk kez giydi

Paris Saint-Germain, Messi transferini sosyal medyadan paylaştığı özel bir videoyla resmen duyurdu. Forma numarası olarak 30 numarayı tercih ettiği görülen Messi, Katalan devinde oynadığı ilk yıllarda da bu numarayı giyiyordu. 2 yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından açıklamalarda bulunan Messi, "Kariyerimdeki yeni sayfayı Paris'te açmak için sabırsızım. Kulübün vizyonu, benim hedeflerimle tamamen örtüşüyor" dedi.