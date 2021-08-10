Lionel Messi resmen PSG'de! Yeni takımının formasını ilk kez giydi
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Lionel Messi resmen PSG'de! Yeni takımının formasını ilk kez giydi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Paris Saint-Germain, Messi transferini sosyal medyadan paylaştığı özel bir videoyla resmen duyurdu. Forma numarası olarak 30 numarayı tercih ettiği görülen Messi, Katalan devinde oynadığı ilk yıllarda da bu numarayı giyiyordu. 2 yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından açıklamalarda bulunan Messi, "Kariyerimdeki yeni sayfayı Paris'te açmak için sabırsızım. Kulübün vizyonu, benim hedeflerimle tamamen örtüşüyor" dedi.

Paris Saint-Germain, futbol tarihine geçecek bir transfere imza atarak Messi'yi kadrosuna kattı. Barcelona'ya gözyaşları içinde veda eden Arjantinli yıldızın yeni takımında giyeceği forma numarası da belli oldu.

Lionel Messi resmen PSG'de! Yeni takımının formasını ilk kez giydi

30 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Barcelona'da oynadığı ilk dönemler giydiği 30 numarayı PSG'de de giyecek Lionel Messi, yeni takımının formasıyla ilk pozunu da verdi. Öte yandan Fransız devi, Lionel Messi formalarının resmi sitesinden satışına başlandığını duyurdu.

Lionel Messi resmen PSG'de! Yeni takımının formasını ilk kez giydi

"HARİKA ŞEYLER BAŞARMAYA HAZIRIM"

İmza sonrasında açıklamalarda bulunan Lionel Messi, "Kariyerimdeki yeni sayfayı Paris'te açmak için sabırsızım. Kulübün vizyonu, benim hedeflerimle tamamen örtüşüyor. Bu takımın ve teknik kadronun ne kadar yetenekli olduğunun farkındayım. Harika şeyler başarmaya hazırım" dedi.

Lionel Messi resmen PSG'de! Yeni takımının formasını ilk kez giydi
Messi kariyerini PSG'de sürdürecek
Messi kariyerini PSG'de sürdürecek
Son dakika haberleri: Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi transfer ettiğini açıkladı.
Son dakika haberleri: Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi transfer ettiğini açıkladı.
Ali Gülhan
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