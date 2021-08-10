Lionel Messi resmen PSG'de! Yeni takımının formasını ilk kez giydi
Paris Saint-Germain, Messi transferini sosyal medyadan paylaştığı özel bir videoyla resmen duyurdu. Forma numarası olarak 30 numarayı tercih ettiği görülen Messi, Katalan devinde oynadığı ilk yıllarda da bu numarayı giyiyordu. 2 yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından açıklamalarda bulunan Messi, "Kariyerimdeki yeni sayfayı Paris'te açmak için sabırsızım. Kulübün vizyonu, benim hedeflerimle tamamen örtüşüyor" dedi.
Paris Saint-Germain, futbol tarihine geçecek bir transfere imza atarak Messi'yi kadrosuna kattı. Barcelona'ya gözyaşları içinde veda eden Arjantinli yıldızın yeni takımında giyeceği forma numarası da belli oldu.
30 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Barcelona'da oynadığı ilk dönemler giydiği 30 numarayı PSG'de de giyecek Lionel Messi, yeni takımının formasıyla ilk pozunu da verdi. Öte yandan Fransız devi, Lionel Messi formalarının resmi sitesinden satışına başlandığını duyurdu.
"HARİKA ŞEYLER BAŞARMAYA HAZIRIM"
İmza sonrasında açıklamalarda bulunan Lionel Messi, "Kariyerimdeki yeni sayfayı Paris'te açmak için sabırsızım. Kulübün vizyonu, benim hedeflerimle tamamen örtüşüyor. Bu takımın ve teknik kadronun ne kadar yetenekli olduğunun farkındayım. Harika şeyler başarmaya hazırım" dedi.