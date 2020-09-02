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Lionel Messi'nin babası Jorge'den, ayrılık için ilk resmi açıklama: Barcelona'da kalması zor görünüyor

16 yıllık Barcelona kariyerini sonlandırmaya hazırlanan Lionel Messi'nin menajerliğini de yapan babası Jorge Messi, Katalan ekibiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan baba Messi, oğlunun Barcelona'da kalmasının zor olduğunu söylerken Manchester City ile resmi bir gelişme yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

02.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:57

Lionel Messi'nin babası ve menajeri Jorge Messi, Arjantinli futbolcunun ayrılığını konuşmak için Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ile görüşmek üzere sabah saatlerinde şehre geldi.

"CITY İLE İLGİLİ RESMİ BİR GELİŞME YOK"

Jorge Messi, El Chrininguito programına yaptığı açıklamada, Lionel Messi'nin Barcelona'daki geleceği ve Manchester City iddiaları hakkında, "Pep Guardiola ile henüz konuşmadım. Manchester City ile resmi bir gelişme yok. Ancak oğlumun Barcelona'da kalması zor görünüyor" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi'nin babası Jorge'den, ayrılık için ilk resmi açıklama: Barcelona'da kalması zor görünüyor
Messi'nin babası Jorge Messi

Manchester City Sportif Direktörü Txiki Begiristain'in de Messi ile görüşmek üzere İspanya'da olduğu biliniyor. Premier Lig devinin, Arjantinli futbolcu için 5 senelik bir anlaşma ve 700 milyon euronun üzerinde bir teklif yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Lionel Messi'nin babası Jorge'den, ayrılık için ilk resmi açıklama: Barcelona'da kalması zor görünüyor
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