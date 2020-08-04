Linet'ten ilginç benzetme
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Linet'ten ilginç benzetme

Güçlü sesiyle adından her daim söz ettiren şarkıcı Linet, Bayramın üçüncü günü Bodrum Yalıkavak'taki Pandemi Restaurant'ta sahne aldı.

Linet'ten ilginç benzetme
04.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:35

Konser öncesinde Pandemi süreci ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Linet, "Artık pandemi mi var, ben unuttum' diyerek bu konuya dikkat çeken şarkıcı ' Baya bir saldık kendimizi diye düşünüyorum. Ama salmamamız gerekir, hepimiz yine birbirimizi kollamak adına sağlığımıza dikkat etmeliyiz" dedi.

Sevenlerinin karşısına Tolga Çam imzalı buz renkli bir elbise ile çıkan başarılı sanatçı, "İlk defa sahnemde buz rengi bir elbise giyiyorum. Bu gece kendimi Buzlar Kraliçesi Elsa gibi hissediyorum" diyerek ilginç bir benzetmede bulundu. Kendisini dinlemeye gelen yaklaşık iki yüz eli sevenin Bayramını kutlamayı unutmayan Linet, programına "Yatsın Yanıma" şarkısıyla başladı. Muhteşem ses tonuyla sevilen parçalarını misafirleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendiren güzel sanatçı, yaptığı kalça şovuyla da alkış tufanı kopardı.

Konserinin ortalarına doğru sahnede topuklu ayakkabılarını çıkartarak konserine yalın ayakla devam edenLinet, "Beş aydır topuklu ayakkabı giymiyorum, beni çok rahatsız etti. Şimdi diyeceksiniz ne kadar kısa boyluymuş" diyerek espirili bir şekilde hayranlarına takıldı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Linet, programını "İsyan" şarkısıyla noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.

Kaynak: Bültenler

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