Limon dondurması Maraş dondurmasına rakip oldu
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Limon dondurması Maraş dondurmasına rakip oldu

İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Haberler | Ekonomi

Limon dondurması Maraş dondurmasına rakip oldu Geleneksel lezzetin 3. kuşak üreticisi Neşet Yavuz, havaların ısınmasıyla siparişleri yetiştirmekte güçlük çektiklerini söyledi Adana'nın limon dondurması Kahramanmaraş'ın meşhur "Maraş" dondurmasına rakip oldu.

Limon dondurması Maraş dondurmasına rakip oldu

Geleneksel lezzetin 3. kuşak üreticisi Neşet Yavuz, havaların ısınmasıyla siparişleri yetiştirmekte güçlük çektiklerini söyledi

ADANA - Adana'nın limon dondurması Kahramanmaraş'ın meşhur "Maraş" dondurmasına rakip oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinden narenciye bahçelerinden toplanan limonların dondurma yolculuğu başladı. Hava sıcaklarının artması ile birlikte üretimi başlayan limon dondurması için üreticiler mesaiye başlarken üretici Neşet Yavuz, geleneksel lezzetin Kahramanmaraş'ın "Maraş dondurmasına" rakip olduğunu söyledi.

Atalarından kalan geleneksel lezzeti 3. kuşak olarak ürettiklerini söyleyen Yavuz, günlük 1 tona yakın dondurma ürettiklerini söyledi.

Adana ve ilçelerinin yanı sıra yakın illere limon dondurması gönderdiklerini belirten Yavuz "Biz limonu sadece tatlılarda ya da içeceklerde değil de dondurma olarak serinletici olarak kullanıyoruz. Günlük ortalama 1 tona yakın üretimimiz oluyor. Nisan 15'inden sonra siparişlere yetişemiyoruz. Sıcakta serinlemek için tercih ediliyor. Kahramanmaraş'a fazlası ile rakibiz. Adana ve ilçelerine, Hatay bölgesine gönderiyoruz. Zamanla daha çok hedefimiz Kahramanmaraş'ta yer almak. Limon dondurması doğal bir ürün. Rendesi ile özü çıkıyor limon tuzu ve zerdeçal ile rengini alıyor. Sezonda yaklaşık 3 ton limon kullanıyoruz" dedi.

Limon dondurması Maraş dondurmasına rakip oldu
Limon dondurması Maraş dondurmasına rakip oldu
Limon dondurması Maraş dondurmasına rakip oldu
Limon dondurması Maraş dondurmasına rakip oldu
Limon dondurması Maraş dondurmasına rakip oldu
Limon dondurması Maraş dondurmasına rakip oldu
Limon dondurması Maraş dondurmasına rakip oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 10:16:10. #1.16#
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