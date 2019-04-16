Lima Grubu'ndan Çağrı: Yabancı Askeri Varlıklar Venezuela'dan Çekilsin

Lima Grubu'ndan Çağrı: Yabancı Askeri Varlıklar Venezuela'dan Çekilsin

Venezuela'da krizine çare bulmak için oluşturulan Lima Grubu, yabacı istihbarat ve güvenlik güçlerinin ülkeden ayrılması çağrısında bulundu. 13 Latin Amerika ülkesi ve Kanada'dan oluşan blok ayrıca, Venezuela'da askeri güç kullanımını bir kez daha kınadı.

Lima Grubu'ndan Çağrı: Yabancı Askeri Varlıklar Venezuela'dan Çekilsin

Venezuela'daki krize çare bulmak için oluşturulan Lima Grubu, yabancı istihbarat ve güvenlik güçlerinin ülkeden ayrılması çağrısında bulundu.

13 Latin Amerika ülkesi ve Kanada'dan oluşan blok ayrıca, Venezuela'da askeri güç kullanımını bir kez daha kınadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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