Lima Grubu'ndan Çağrı: Yabancı Askeri Varlıklar Venezuela'dan Çekilsin

Venezuela'daki krize çare bulmak için oluşturulan Lima Grubu, yabancı istihbarat ve güvenlik güçlerinin ülkeden ayrılması çağrısında bulundu.

13 Latin Amerika ülkesi ve Kanada'dan oluşan blok ayrıca, Venezuela'da askeri güç kullanımını bir kez daha kınadı. Euronews.com'da Görüntüle