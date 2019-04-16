Lima Grubu'ndan Çağrı: Yabancı Askeri Varlıklar Venezuela'dan Çekilsin
Venezuela'da krizine çare bulmak için oluşturulan Lima Grubu, yabacı istihbarat ve güvenlik güçlerinin ülkeden ayrılması çağrısında bulundu. 13 Latin Amerika ülkesi ve Kanada'dan oluşan blok ayrıca, Venezuela'da askeri güç kullanımını bir kez daha kınadı.
Venezuela'daki krize çare bulmak için oluşturulan Lima Grubu, yabancı istihbarat ve güvenlik güçlerinin ülkeden ayrılması çağrısında bulundu.
13 Latin Amerika ülkesi ve Kanada'dan oluşan blok ayrıca, Venezuela'da askeri güç kullanımını bir kez daha kınadı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com