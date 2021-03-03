Lille - Marsilya maçı ne zaman saat kaçta? Lille - Marsilya hangi kanalda? Lille - Marsilya maçı şifresiz mi?

Lig 1'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Lille - Marsilya maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Lille - Marsilya maçı hangi kanalda? Lille - Marsilya maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta?

Lig 1'de futbol büyük önem taşıyan maçta Lille - Marsilya maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Lille - Marsilya maçı hangi kanalda, hakemi kim? Lille - Marsilya maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar

LİLLE - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille - Marsilya, Lig 1 maçı 03.03. 2021 Çarşamba günü oynanacak. Maçın başlama saati 23.00

LİLLE - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille - Marsilya maçı Bein Sports 4 kanalından yayınlanacak.

LİLLE - MARSİLYA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLENECEK Mİ?

Lille - Marsilya maçını izlemek için BeinSports kullanıcısı olmalısınız.