Lille'den Burak ve Yusuf'a kritik maç öncesi destek: Macaristan karşısında arkanızdayız

Fransız ekibi Lille, Milli Takımımız'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik Macaristan maçı öncesi milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'a "Macaristan'a karşı hepimiz Burak ve Yusuf'un arkasındayız" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takım'ımızın yıldız isimlerinde Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı için kulüpleri Lille'den destek paylaşımı geldi.

Lille, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda; "Türkiye için son kritik mücadele. Macaristan'a karşı hepimiz Burak ve Yusuf'un arkasındayız" ifadelerine yer verdi.

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Türkiye, B Ligi 4. Grup son maçında Macaristan ile deplasmanda saat 22.45'te karşılaşacak. Milliler bu mücadeleyi kazanıp Rusya'nın Sırbistan karşısında kaybetmesi halinde adını bir üst lige yazdıracak.