Lille'de forma giyen Reinaldo, Mozambik'te silahlı saldırıya uğradı
Fransa Ligue 1'de şampiyon Lille'in futbolcusu Reinildo Mandava tatilini geçirdiği ülkesi Mozambik'te silahlı saldırıya uğradı. Reinildo'nun bir arkadaşının düğününe giderken aracının çalınmaya çalışıldığı, saldırganların silahla ateş açması sonucu aracın camlarının kırıldığı ifade edildi. 27 yaşındaki futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takım arkadaşı Reinaldo, tatil için gittiği ülkesi Mozambik'te silahlı saldırıya uğradı.
SALDIRININ ARDINDAN TÜM GECEYİ KARAKOLDA GEÇİRDİ
Fransız basınındaki haberlerde, Reinildo'nun tatilini geçirdiği ülkesi Mozambik'te bir arkadaşının düğününe giderken aracının çalınmaya çalışıldığı aktarıldı. Saldırganların silahla ateş açması sonucu aracın camlarının kırıldığı ifade edilirken, 27 yaşındaki futbolcunun olayın ardından karakola gittiği ve geceyi orada geçirdiği kaydedildi.