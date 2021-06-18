Lille'de forma giyen Reinaldo, Mozambik'te silahlı saldırıya uğradı
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Lille'de forma giyen Reinaldo, Mozambik'te silahlı saldırıya uğradı

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Fransa Ligue 1'de şampiyon Lille'in futbolcusu Reinildo Mandava tatilini geçirdiği ülkesi Mozambik'te silahlı saldırıya uğradı. Reinildo'nun bir arkadaşının düğününe giderken aracının çalınmaya çalışıldığı, saldırganların silahla ateş açması sonucu aracın camlarının kırıldığı ifade edildi. 27 yaşındaki futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takım arkadaşı Reinaldo, tatil için gittiği ülkesi Mozambik'te silahlı saldırıya uğradı.

SALDIRININ ARDINDAN TÜM GECEYİ KARAKOLDA GEÇİRDİ

Fransız basınındaki haberlerde, Reinildo'nun tatilini geçirdiği ülkesi Mozambik'te bir arkadaşının düğününe giderken aracının çalınmaya çalışıldığı aktarıldı. Saldırganların silahla ateş açması sonucu aracın camlarının kırıldığı ifade edilirken, 27 yaşındaki futbolcunun olayın ardından karakola gittiği ve geceyi orada geçirdiği kaydedildi.

Lille'de forma giyen Reinaldo, Mozambik'te silahlı saldırıya uğradı
Silahlı saldırı sonucu Reinaldo'nun arabasının camları kırıldı
Lille'de forma giyen Reinaldo, Mozambik'te silahlı saldırıya uğradı
Lille'de forma giyen Reinaldo, Mozambik'te silahlı saldırıya uğradı
Lille'in futbolcusu Reinildo, ülkesi Mozambik'te saldırıya uğradı
Lille'in futbolcusu Reinildo, ülkesi Mozambik'te saldırıya uğradı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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