Ligue 1'de PSG, Lille deplasmanından 3 puanla döndü
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Lille'i 2-0 yendi.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Lille'i 2-0 yendi.
Ligue 1'in 21. haftasının kapanış maçında, lider PSG ile Lille karşılaştı. Misafir ekip PSG, Neymar'ın 28'inci ve 52'nci (penaltıdan) dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Lille'de oynayan milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.
Puanını 52'ye yükselten PSG, liderliğini sürdürdü.