Haberler » Spor » Ligue 1'de PSG, Lille deplasmanından 3 puanla döndü - Spor

Ligue 1'de PSG, Lille deplasmanından 3 puanla döndü

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Lille'i 2-0 yendi.

27.01.2020 01:36 | Son Güncelleme: 27.01.2020 01:36
Ligue 1'de PSG, Lille deplasmanından 3 puanla döndü

Birinci Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Lille'i 2-0 yendi.

Ligue 1'in 21. haftasının kapanış maçında, lider PSG ile Lille karşılaştı. Misafir ekip PSG, Neymar'ın 28'inci ve 52'nci (penaltıdan) dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Lille'de oynayan milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.

Puanını 52'ye yükselten PSG, liderliğini sürdürdü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler