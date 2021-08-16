Lige fırtına gibi giriş yapan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri süsledi
Geçen sezon devre arasında takıma katılan Mesut Özil, 2021-22'ye çok etkili girdi. Pereira ile iyi bir hazırlık dönemi geçiren tecrübeli on numara, Adana Demir maçında golle tanıştı. Mesut, pas sisteminde takımın merkezi oldu, eski günlerini hatırlattı. Dünyaca ünlü futbolcu İngiltere ve Almanya'da manşetleri süsledi.
Mesut Özil, uzun süren gol orucunu bozdu. Tecrübeli on numara, Şubat 2020'de Newcastle maçından bu yana ilk kez gol sevinci yaşadı. Kamp döneminin en iyilerinden olan Mesut, Adana Demir maçıyla lige çok iyi giriş yaptı.
"ÇOCUKLUK TAKIMIYLA HASRETİ BİTİRDİ"
Mesut Özil'in performansı İngiliz ve Alman basınında mercek altına alındı. Skorer'in haberinde dış basında çıkan manşetlere yer verildi.
İşte o manşetler:
Daily Mirror: Mesut Özil 18 aylık gol suskunluğunu çocukluğundan beri tuttuğu takımının formasıyla sona erdirdi
Goal İngiltere: Mesut Özil son olarak Arsenal'de Şubat 2020'de Newcastle maçında fileleri havalandırmıştı. Şimdi attığı bu golle yeni sezona daha umut verici bir başlangıç yaptı
Sport1 Almanya: Mesut Özil gol koleksiyonunu genişletti. Real Madrid, Schalke, Werder Bremen, Arsenal gibi takımlara Fenerbahçe'yi de ekledi
Sport Buzzer Almanya: Eski Alman milli futbolcu, Türkiye'deki ilk golüyle Fenerbahçe'ye sezon açılışında galibiyeti getirdi. Fenerbahçe Mesut'un sayesinde iyi bir başlangıç yaptı
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