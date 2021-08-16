Lige fırtına gibi giriş yapan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri süsledi

Geçen sezon devre arasında takıma katılan Mesut Özil, 2021-22'ye çok etkili girdi. Pereira ile iyi bir hazırlık dönemi geçiren tecrübeli on numara, Adana Demir maçında golle tanıştı. Mesut, pas sisteminde takımın merkezi oldu, eski günlerini hatırlattı. Dünyaca ünlü futbolcu İngiltere ve Almanya'da manşetleri süsledi.