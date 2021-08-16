Lige fırtına gibi giriş yapan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri süsledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lige fırtına gibi giriş yapan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri süsledi

Haberler.com - Haberler | Spor

Geçen sezon devre arasında takıma katılan Mesut Özil, 2021-22'ye çok etkili girdi. Pereira ile iyi bir hazırlık dönemi geçiren tecrübeli on numara, Adana Demir maçında golle tanıştı. Mesut, pas sisteminde takımın merkezi oldu, eski günlerini hatırlattı. Dünyaca ünlü futbolcu İngiltere ve Almanya'da manşetleri süsledi.

Mesut Özil, uzun süren gol orucunu bozdu. Tecrübeli on numara, Şubat 2020'de Newcastle maçından bu yana ilk kez gol sevinci yaşadı. Kamp döneminin en iyilerinden olan Mesut, Adana Demir maçıyla lige çok iyi giriş yaptı.

Lige fırtına gibi giriş yapan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri süsledi

"ÇOCUKLUK TAKIMIYLA HASRETİ BİTİRDİ"

Mesut Özil'in performansı İngiliz ve Alman basınında mercek altına alındı. Skorer'in haberinde dış basında çıkan manşetlere yer verildi.

Lige fırtına gibi giriş yapan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri süsledi

İşte o manşetler:

Daily Mirror: Mesut Özil 18 aylık gol suskunluğunu çocukluğundan beri tuttuğu takımının formasıyla sona erdirdi

Goal İngiltere: Mesut Özil son olarak Arsenal'de Şubat 2020'de Newcastle maçında fileleri havalandırmıştı. Şimdi attığı bu golle yeni sezona daha umut verici bir başlangıç yaptı

Sport1 Almanya: Mesut Özil gol koleksiyonunu genişletti. Real Madrid, Schalke, Werder Bremen, Arsenal gibi takımlara Fenerbahçe'yi de ekledi

Sport Buzzer Almanya: Eski Alman milli futbolcu, Türkiye'deki ilk golüyle Fenerbahçe'ye sezon açılışında galibiyeti getirdi. Fenerbahçe Mesut'un sayesinde iyi bir başlangıç yaptı

Sayısal loto, süper loto, şans topu ve on numara çekiliş sonuçları

Lige fırtına gibi giriş yapan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri süsledi
Younes Belhanda, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti
Younes Belhanda, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Mesut Özil, taraftarı mest etti! Paylaşımlar çılgınlık boyutuna ulaştı
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Mesut Özil, taraftarı mest etti! Paylaşımlar çılgınlık boyutuna ulaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahmut Özer Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Acun Ilıcalı Haluk Levent Armağan Çağlayan
Spor Mert Günok Caner Erkin Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lige fırtına gibi giriş yapan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri süsledi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 11:21:29. #1.14#

title