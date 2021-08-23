lifebox'a yüklenen dosya sayısı 8,5 milyarı geçti
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lifebox'a yüklenen dosya sayısı 8,5 milyarı geçti

lifebox'a yüklenen dosya sayısı 8,5 milyarı geçti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kişisel bulut depolama servisi lifebox, uygulama mağazalarında 17 milyon indirilme sayısına ulaştığını duyurdu.

Kişisel bulut depolama servisi lifebox, uygulama mağazalarında 17 milyon indirilme sayısına ulaştığını duyurdu. Bugüne kadar 8,5 milyardan fazla dosya yedeklenen ve ücretsiz olarak yüksek güvenlikli bulut depolama hizmeti sağlayan lifebox'tan ücretli abonelik hizmeti alarak ek depolama alanı ve ayrıcalıklardan yararlanan abone sayısının ise 1 milyonu aştığı kaydedildi.

lifebox, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca bireysel kullanıcıya güvenli ve kolay dosya depolama hizmeti sağlıyor. Akıllı teknolojileri toplamda 6,5 milyon aktif kullanıcı tarafından tercih edilen lifebox, 900 bin global kullanıcısıyla Türkiye sınırlarını aşarak küresel pazarda da kullanıcılara çözümler sunuyor. Kullanıcılar, uygulama mağazalarında 17 milyondan fazla indirilme sayısına ulaşan lifebox'a bugüne kadar 8,5 milyarı aşkın dosya yükledi.

Lifebox'ta toplanan verilerin Türkiye'nin 3 farklı bölgesindeki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde dünya standartlarına uygun olarak yedeklendiği bildirildi. lifebox ile kullanıcılar, fotoğraf, video, telefon rehberi ve diğer belgelerden oluşan tüm dosyalarını hafıza sıkıntısı yaşamadan güvenle saklayabiliyor, istedikleri anda da kolayca kişisel dosyalarına erişebiliyorlar.

HER GÜN 20 TERABAYTLIK DOSYA YEDEKLENİYOR

lifebox'a kullanıcılar tarafından bugüne kadar yedeklenen dosyaların toplam boyutu 26 petabaytlık bir alan kaplarken, her gün 20 terabaytlık yeni dosya da yedeklenmeye devam ediyor. Yedeklenen dosyalar kitap cinsinden hesaplansaydı 4,6 milyar kitaba denk gelirken, bu kitaplar üst üste konulsa lifebox'a bir günde yüklenen veri 50 bin kere Ay'a ulaşacaktı.

ÜCRETLİ ABONELERİN SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Dileyen herkesin ücretsiz şekilde kullanabileceği lifebox'ın ücretli opsiyonları tercih eden kullanıcılar daha fazla depolama alanı ve ayrıcalıklara sahip olabiliyor. lifebox'ın ücretli abonelik hizmetlerinden faydalanan kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı.

AKILLI KİŞİSEL BULUT DENEYİMİ

Depolamanın ötesinde farklı işlevlere de sahip olan lifebox, sakladığı dosyalarda yüz ve obje tanımanın yanı sıra, seçtiği fotoğraflar arasından otomatik hikayeler oluşturma özelliğiyle de öne çıkıyor. Tekrarlayan fotoğrafları tespit ettiğinde kullanıcının onayıyla silerek telefon hafızasında yer açan ve cihazların yavaşlamasını engelleyen uygulama, güvenli rehber yedeklemesi yaparak olumsuz bir durumda iletişim bilgilerinin kaybolmasına engel oluyor.

Çeşitli kategorilerde kolayca arşivlenen belgelere parmak izi, yüz tanıma veya şifre kullanarak güvenli şekilde ulaşılabiliyor. lifebox'ın yapay zeka ile çalışan PhotoPick özelliği ile kullanıcılar sosyal medyada en çok beğeni alacak fotoğraflarını kolaylıkla seçebiliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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