Lider Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı farklı kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Lider Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı farklı kazandı

21.12.2020 13:08 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:11
Lider Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı farklı kazandı

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nin 11. haftasında Ankara İhtisas Spor ile Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı karşı karşıya geldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nin 11. haftasında Ankara İhtisas Spor ile Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı karşı karşıya geldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nin 11. haftasında Ankara İhtisas Spor Kulübü ile karşılaşan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı, 34-26'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Yakalamış olduğu galibiyet serisini sürdüren yeşil-beyazlılar, 18 puana ulaşarak liderliğini korudu. Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı oyuncusu Mikail Yıldırım maçın en skorer ismi oldu.

"Galibiyet serimizi devam ettiriyoruz"

Müsabakayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı Başantrenörü Cengiz Özenci, şunları kaydetti:

"Öncelikle bu başarı için hem teknik heyetimizi hem de oyuncularımızı tebrik ediyorum. Galibiyet serimizi devam ettiriyoruz. Süper Lig hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. İnanıyoruz ki bu maratonun sonunda kupayı kaldıran takım olacağız." - ANKARA

Lider Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı farklı kazandı
Lider Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı farklı kazandı
Lider Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı farklı kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Özgür Özel Engin Altay İsmail Demir Mustafa Varank
Magazin Seda Bakan İrem Derici Acun Ilıcalı Şevket Çoruh
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Silah Londra İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lider Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı farklı kazandı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:12:45. #1.15#
title