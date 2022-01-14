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Lider Trabzonspor, yeni yılın ilk deplasmanına çıkıyor

Lider Trabzonspor, yeni yılın ilk deplasmanına çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geleceği Sivasspor ile ligde 32. kez rakip olacak.

SİVAS (İHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geleceği Sivasspor ile ligde 32. kez rakip olacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Süleyman Özay yapacak.

Ligin ikinci yarısına sahasında 1-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Karadeniz ekibi, Sivasspor'u da mağlup ederek şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor.

LİGDE 32. RANDEVU

Trabzonspor ile Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 32. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 31 müsabakada Trabzonspor'un 15, Sivas temsilcisinin ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 45 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

(Gökmen Şahin/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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